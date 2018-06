Stretnutie najvyspelejších krajín sveta: Vládla napätá atmosféra, Trump naštval Putina!

Lídri najvyspelejších krajín sveta sa každoročne stretávajú na samite G7. Tentoraz sa schôdzka niesla v napätej atmosfére aj pre kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa (71). Politici riešili, čo spravia po zavedení ciel na hliník a oceľ, ktoré skomplikovali vývoz európskych firiem.

Trump prekvapil vyhlásením, že do formátu G7 chce prijať späť aj Rusov, ktorých vykopli po násilnej anexii Krymu na Ukrajine. To sa mu nepodarilo pre nesúhlas všetkých ostatných členov. Účastníci ešte pred otvorením programu hovorili o tom, že rokovania nebudú jednoduché kvôli ich neúhlasu s obchodnou politikou Trumpa. Ten dokonca odletel zo stretnutia skôr pre jeho blížiaci sa samit so severokórejským diktátorom Kim Čong-unom. Členovia G7 sa snažili Trumpa presvedčiť o význame voľného obchodovania.

Šéf Európskej rady Donald Tusk povedal, že má obavy zo správania USA, lebo podkopávajú medzinárodný liberálny systém. Rýchle riešenie sporu však nenašli. „Trump prezentoval svoje čísla a ostatní vodcovia zase tie ich. Podľa očakávania Trump neustúpil. Pravdepodobne to nie je preto, že by nerozumel, ale kvôli domácej politike. Bolo to v podstate šesť proti jednému,“ cituje Reuters účastníka schôdzky. Konflikt sa ešte vyostril práve pre otázku ruskej účasti. G7 sa naopak chcelo zaviazať k spolupráci s cieľom zabrániť cudzím štátom zasahovať do domácich volieb, čo je krok namierený práve proti Rusku.