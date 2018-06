Žena celý život pátrala po svojej rodine: V televíznej šou zistila vďaka testom DNA pravdu, ktorá jej vyrazila dych

Celý život pátrala po svojom biologickom otcovi. Vďaka televíznej šou našla omnoho viac než očakávala.

Mamička siedmich detí Cara Jane Farrar Peterson ( 52) vždy túžila patriť do milujúcej rodiny. Keď bola dieťa jej mama Linda Powell mala sešť rôznych manželov a napokon skončila v nemocncici kvôli duševnej poruche. Detstvo strávila s nevlastnou sestrou Mel, ktorej otec Michael Farrar sa o ne staral.

Pravdu o jej biologickej rodine zistila až v televíznej šou Jeremy Kyle show. Aj keď Michael popieral, že by Cara bola jeho dcéra, testy to potvrdili. Melanie, ktorú celý život považovala za nevlastnú sestu, no boli naozaj súrodenci.

To však nebolo to najšialenejšie zistenie. Ženy mali aj ďalšiu nevlastnú sestru menom Karen Smith ( 51). Karen bola pre ich rodinu dobre známa, v škole to bola Carina najlepšia kamarátky. "Bolo to úžasné zistenie. Karen mi chýbala. Konečne mám pocit, že niekam patrím," prezradila Cara pre denník The Sun.

"Premeškali sme mnoho vecí, svadbu a iné rodinné akcie. Som rada, že mám plno nových neterí a synovcov. Mám pocit, že končene viem kto som. Zmenil sa mi celý život," doplnila.