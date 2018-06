Žena si urobila selfie v kúpeľni a spôsobila tým ošiaľ: Videli ste niekedy niečo podobné?

Keď Paula Sophia Garcia Epsinu zverejnila fotku, ako sedí v kúpeľni v Mexiku, neuvedomila si, čo tým spôsobí.

Paulina selfie sa rýchlo stala atrakciou, keď užívatelia Twitteru poukázali na bizarné rozloženie kúpeľne. Prečo je toaletný papier tak nenormálne ďaleko od toalety? A prečo je toaleta zapojená do nabíjania?

Ľudí na Twitteri naozaj zaujímalo, ako môže niekto mať takú podivnú kúpeľňu. Poukázali najmä na prístup k toaletnému papieru, ktorý bol úplne mimo. Okrem fiaska s toaletným papierom si všimli aj na ďalšie bizarné veci, vrátane stojanu na uteráky pod záchodovou misou a nabíjacieho kábla vedľa toalety. "Toaleta sa nabíja, papier je nenormálne ďaleko a za dverami je asi Narnia," napísal jeden človek online.

Podľa Mamamia si Paula nevšimla, čo je v pozadí jej selfie. "V skutočnosti som vôbec nerozmýšľala nad tým, ako sú rozmiestnené veci, keď som sa odfotila. Sústredila som sa len na to, ako vyzerám a nie na to, čo je za mnou. Aby som bola úprimná, nikdy som si nevšimla tie veci, pokiaľ na to ľudia nepoukázali." Taktiež odpovedala na všetky otázky ohľadom toaletného papiera. Vďaka Bohu, je hneď vedľa od toalety.