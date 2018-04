Virálna fotka obletela celý svet: Hokejistka v šatni odhodila zvršok a... To ste ešte nevideli!

Nezáleží na tom, čo robíte, keď ste matka a vaše dieťatko vás potrebuje, prerušíte každú činnosť. Svoje o tom vie aj kanadská hokejistka Serah Small (24).

Mladá žena musela svoju dcérku nadojčiť počas prestávky medzi tretinami hokejového zápasu, ktorý práve hrala, píše portál Mama Mia. Materstvo je krásne, no nie je to prechádzka ružovou záhradou, a Serah to zistila aj takýmto spôsobom. So svojim zážitkom sa rozhodla podeliť na sociálnej sieti.

"Váhala som, či mám fotografiu zverejniť. Dnešná doba ženské prsia príliš sexualizuje. No napokon som sa rozhodla. Nemám sa za čo hanbiť, a ani iné ženy by sa nemali," hovorí.