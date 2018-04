Nad Bratislavou hodiny krúžilo poškodené lietadlo: Konečne došlo k očakávanému momentu!

Bratislavčanov pri pohľade na letecký radar chytila panika. Nad mestom krúži nákladne lietadlo.

V stredu popoludní sa na radaroch nad Bratislavou objavili podozrivé kružnice, ktoré tvorí jedno a to isté lietadlo. Obyvateľov to vystrašilo a do redakcie sme dostali viacero podnetov.

"Krátko po odlete došlo k stretu nákladného lietadla s vtákom, pilot sa rozhodol opätovne pristáť.Keďže ide o nákladné lietadlo, bližšie informácie o tomto lete neposkytujeme," vyjadrila sa hovorkyňa Bratislavského letiska Veronika Ševčíková.

Podľa aktuálnych záznamov na radare, nákladné lietadlo, ktoré vyštartovalo o 13 h 25 min zmenilo trasu. Po niekoľkých hodinách krúženia nad západným Slovenskom smerovalo k Budapešti a napokon sa naspäť vrátilo nad Bratislavu. Podľa najnovších informácii už lietadlo bezpečne pristálo v Bratislave.