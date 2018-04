Hollywoodsky pár snov oznámil šokujúci rozchod, blízky priateľ prehovoril: Skutočný dôvod krachu ich manželstva!

Jednému z najstabilnejších manželstiev Hollywoodu bude čoskoro koniec. Aký je skutočnú dôvod rozchodu?

Sexsymbol Channing Tatum (37) a Jenna Dewan Tatum (37) po deviatich rokoch manželstva oznámili koniec vzťahu.

"Rozhodli sme sa, že sa ako pár rozídeme. Celé roky sme sa hlboko milovali a máme za sebou nádhernú cestu. Nič sa nezmenilo na tom ako veľmi sa ľúbime, no láska je nádherné dobrodružstvo, ktoré nás teraz zaviedlo na rozdielne chodníčky," oznámili na sociálnej sieti s tým, že rozhodne ostanú priateľmi.

Blízky priateľ manželov prezradil skutočný dôvod ich šokujúceho rozchodu. Dvojica sa podľa jeho slov odcudzila kvôli obrovskému množstvu času, ktorý trávia oddelene kvôli práci. "Channing nepretržite pracuje. Len v roku 2018 bude robiť na štyroch filmoch. Je ťažké byť tak často od seba, najmä ak máte malé dieťa. Plus Jenna taktiež pracuje na filme Berlin I Love You," povedal blízky dvojice pre New York Post.