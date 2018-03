Celebrity vyjadrujú po rozchode podporu Dare aj Rytmusovi: Slová jojkárky Barmošovej chytia za srdce

Speváčka Dara Rolins a reper Patrik Rytmus Vrbovský ohlásili svoj rozchod v stredu večer.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Spravili tak naraz a verejne - obaja pridali na Instagram spoločnú fotografiu so zhodným oznamom o krachu vzťahu. ,,Rozchádzame sa. Bohužiaľ, je to tak. A sme si vedomí, že to nemrzí len nás... Neuvidíte nás plakať, ani na seba hádzať špinu. Žiadna nie je, rozchádzame sa v mieri," napísali expartneri.

Vzťah Dary a Rytmusa trval sedem rokov a mnoho ľudí ich láske fandilo. Po oznámení rozchodu tak ich sociálne siete zaplavili sklamané komentáre fanúšikov, ktorí nedokázali správe uveriť. Podporu dvojici vyjadrovali známe tváre, jednoduchým srdiečkom reagovali na status napríklad exfarmárka Lucia Mokráňová, modelka Soňa Skoncová či Patrícia Vitteková.

Zdieľnejší bol tanečník Laci Strike. ,,Mám vás rád oboch. Veľmi," napísal. Obšírnejšie sa vyjadrila moderátorka Lucia Barmošová, ktorú rozchod Dary a Rytmusa úprimne zamrzel. ,,Nezvyknem komentovať, ale nedá mi... Je mi to veľmi ľúto. Fandím každému peknému vzťahu okolo mňa. Je ich, žiaľ, čoraz menej. Želám vám obom veľa šťastia, viem, že mnohí nás berú ako „iné“ tvory, ale asi všetci túžime po úprimnej láske, vzájomnej opore a životnej ceste s označením MY, nie JA,“ napísala jojkárka. Rozchod známej dvojice rezonuje aj v Česku. ,,Mrzí ma to. Ako páru som vám veľmi držal palce. Každopádne som rád, že ste priatelia aj naďalej,“ vyjadril sa spevák Jan Bendig. ,,Buď silná,“ odkázala Dare česká modelka Vlaďka Erbová.