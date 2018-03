V okrese Galanta potvrdili vírus vtáčej chrípky: Je vysoko patogénny

Laboratórnym výsledkom referenčného laboratória vo Zvolene sa 28. marca potvrdil výskyt vtáčej chrípky subtypu H5 u voľne žijúcich vtákov.

Výskyt sa potvrdil pri vodnej nádrži Kráľová, v okrese Galanta, u čajky smejivej (Chroicocephalus ridibundus). Ide o vysoko patogénny typ H5N6 potvrdený v jednej z piatich nájdených uhynutých čajok. Informovala o tom Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR.

Na základe genetickej analýzy ide podľa veterinárov o príbuznosť z izolátmi vírusu pochádzajúceho z Japonska a Taiwanu, kde cirkulovali v rokoch 2016/2017. V roku 2017 sa rozšírili do Európy, cirkulácia sa zaznamenala v Grécku a následne vo Veľkej Británii, Holandsku, Nemecku, Švédsku a Dánsku.

Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) v Galante v tejto súvislosti podľa ŠVPS nariadila príslušným poľovným združeniam opatrenia so stanovením monitorovacieho územia s okruhom tri kilometre od miesta nálezu, a to aj zvýšený dohľad na populáciami voľne žijúcich vtákov, predovšetkým vodných vtákov, následné vyhľadávanie mŕtvych alebo chorých vtákov, spoluprácu s ornitologickými organizáciami a nahlasovaciu povinnosť na RVPS Galanta. "Ďalej bol nariadený zákaz lovu voľne žijúceho vtáctva, ako aj zákaz ho iným spôsobom odoberať z voľnej prírody okrem prípadu, keď je to povolené príslušným orgánom na osobitné účely, ako aj zákaz vypúšťania pernatej zveri zo zajatia do voľnej prírody," uviedla ŠVPS SR.

"V okolí miesta nálezu/potvrdenia výskytu sa nenachádzajú žiadne chovy hydiny (miesto pri vodnej ploche nádrže Kráľová). V okruhu troch kilometrov spadá časť jednej obce (Kajal), kde okrem súpisu všetkých chovov hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí sa nariaďujú opatrenia na zabránenie zavlečenia nákazy do chovov, vrátane zamedzenia priameho a nepriameho kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcim vtáctvom, ako aj informovania verejnosti o nariadených opatreniach," zdôraznila veterinárna správa.

V súvislosti s vyššie uvedenými skutočnosťami je podľa ŠVPS potrebné byť veľmi opatrný, pokiaľ ide o riziko rozšírenia nákazy na území SR, obranou proti výskytu nákazy v chovoch je prevencia. "V rámci preventívnych opatrení (mnohé sú súčasťou stále platných mimoriadnych núdzových opatrení) upozorňujeme na potrebu zamedzenia kontaktu voľne žijúcich vtákov s hydinou, krmivom, respektíve napájacou vodou, na potrebu zasieťovania výbehov pre hydinu, ako aj na nutnosť predkladania krmiva hydine pod prístreškom," dodala ŠVPS SR.