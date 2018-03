Hygienici varujú pred nebezpečnou kozmetikou: Na tieto voňavky pozor!

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR varuje ľudí pred nebezpečnou kozmetikou.

Ide o parfumované vody, toaletnú vodu a farbu na tetovanie. ,,Nachádzajú sa v nich totiž látky, ktoré v kozmetike nemajú čo hľadať, upozornili hygienici. "Výrobky sa môžu nachádzať aj na Slovensku," informoval hlavný hygienik SR Ján Mikas z ÚVZ SR. Produkty nahlásili do rýchleho výstražného systému pre nepotravinárske výrobky (RAPEX) kontrolóri v Nemecku a v Českej republike.

Vo farbe na tetovanie našli hygienici ťažké kovy. Výrobok s názvom Dark Brown je pôvodom z USA, výrobcom je spoločnosť Intenze. Spotrebitelia by sa mali vyhnúť výrobnej dávke: LOT SS251, batch: RX49IMX40, MHD: 02.2022.

V parfumovanej vode Eau de parfum – la bella rosa značky Chat D'or bola zistená prítomnosť látok, ktoré neboli v zozname zložiek. Ide o výrobok z Poľska, výrobná dávka: Best before: 11/2019, čiarový kód: 5906074486649. V parfumovanej vode Eau de parfum Eskoda Pink značky Only You Cosmetics pôvodom z Číny bola vo výrobku zistená prítomnosť látok, ktoré neboli uvedené v zozname zložiek. Spotrebitelia by sa mali vyhnúť výrobnej dávke OLU 746, batch (na balení): 151127-3, čiarový kód: 6937372263013.

Nevhodné látky boli zistené v parfumovanej vode Eau de parfum Elite značky Luxure Parfums z Poľska. Ide o výrobnú dávku 31122018, čiarový kód: 5907709921313. Podobný problém bol nahlásený aj v parfume s názvom Spray parfume Sweet Kiss pôvodom z Číny. Ide o výrobnú dávku: No: 8020, čiarový kód: 6935488880209.

V parfumovanej vode Eau De Parfum Marry You! Love Dicoo značky Dicoo Parfum pôvodom z Číny boli zistené látky, ktoré neboli uvedené v zozname zložiek. Spotrebitelia by sa mali vyhnúť výrobnej dávke REF: B222, LON NO.: BT/C0706222, EXP DATE: 05/07/2015, čiarový kód: 6954710802222. Podobný problém bol nahlásený aj v toaletnej vode Eau de Toilette Sun Jil Sander Shake značky Jil Sander pôvodom z Francúzska. Ide o výrobnú dávku: REF: 777 031, batch: 6041, čiarový kód: 3614220662527.

Nevhodné látky boli aj v parfumovanej vode Parfume Jealousy Silver značky C2U pôvodom z Číny. Vyhnúť sa treba výrobnej dávke: REF: 7016, čiarový kód: 6924574570162. Nevhodné látky obsahuje aj toaletná voda Eau de toilette H.I.M značky La Rive pôvodom z Poľska. Podľa Mikasa by sa spotrebitelia mali vyhnúť výrobnej dávke 8044A, čiarový kód: 5906735234336. Podobný problém je aj v prípade parfumovanej vody Eau de parfum No 8 značky Stitch. Vyhnúť sa treba výrobnej dávke: 021403.E07/2008, čiarový kód: 5411085033084. Problematická je aj parfumovaná voda Eau de Parfum Bella Vanilla značky Real Time pôvodom z Číny. Spotrebitelia by si mali dať pozor na výrobnú dávku: B13265, čiarový kód: 8715658360131.

Podľa hlavného hygienika SR by sa spotrebitelia mali vyhnúť aj parfumovanej vode s názvom Eau de parfum L'arôme parfumes značky L'arôme pôvodom z Chorvátska. Ide o výrobnú dávku L 115, 410158, CM495910863.