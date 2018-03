Karin Haydu má nový kšeft: Spoločnosť jej budú robiť hviezdy politickej satiry

Karin Haydu (40) je v posledných rokoch skôr divadelníčkou ako televíznou tvárou.

Síce sa jej podarilo v minulosti získať menšie postavy v projektoch ako Chlapi neplačú, Panelák, Búrlivé víno či Ordinácia v ružovej záhrade, dnes ju však na obrazovkách vídať len veľmi zriedka. O prácu však núdzu nemá, čoho dôkazom je aj ponuka od RTVS, ktorá jej dohodila vlastnú reláciu v rozhlase. A po jej boku sa neobjaví len tak hocikto. Spoločnosť jej budú robiť niekdajšie megahviezdy politickej satiry!

Haydu sa teraz viac venuje komornejšiemu divadlu a súkromným moderovačkám. V novej televíznej sezóne sa jej meno v žiadnom projekte neobjavilo. Herečka však nemusí zúfať. Ako sa Novému Času podarilo zistiť, Karin dostala ponuku od RTVS stať sa moderátorkou novej pripravovanej relácie v rozhlase. A nebude na to sama. Do moderátorského kresla po jej boku zasadne ostrieľaná tvár RTVS Peter Kočiš a ďalší velikáni Rasťo Piško, Ján Snopko a Štefan Skrúcaný.

Trojica Piško, Snopko, Skrúcaný sa poznajú už z minulosti, keďže ich dlhé roky spájali rôzne relácie orientované na politickú satiru ako Apropo, Sedem s r. o., Stredoslováci či obľúbené večery Milana Markoviča. Ako sa zdá, Karin sa na novú reláciu a pánsku spoločnosť teší. „Je to pravda, mám z toho radosť. Budem mať novú reláciu s pánom Piškom, Skrúcaným a Snopkom. Niečo ako bolo kedysi Apropo TV. Bude to v rozhlase a budem to moderovať aj s Petrom Kočišom,“ priznala Karin. Haydu sa objaví v rádiu, ale tvorcovia s ňou chcú zabodovať aj mimo éteru. „Chceme s touto reláciou chodiť po Slovensku. Celá zostava, bez Peťa Kočiša,“ dodala na záver herečka.

Návrat hviezd politickej satiry

Rasťo Piško (55)

Humorista, satirik, herec, moderátor, imitátor a spisovateľ Piško účinkoval v minulosti v mnohých programoch. Medzi inými aj v Apropo, Telecvokingu a iných.

Štefan Skrúcaný (57)

V minulosti sa objavil v projektoch ako Sedem s.r.o. či Stredoslováci. V súčasnosti moderuje program Všetko čo mám rád na obrazovkách Jojky.

Ján Snopko (56)

Hviezda politickej satiry účinkovala 10 rokov v relácii Dereš s Oliverom Andrásym a Eňou Vacvalovou. Okrem toho aj v reláciách Apropo, Sedem s r. o. a iných.