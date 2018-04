Centrum Žiaru nad Hronom sa zmení na nepoznanie: Sledujte, čo urobia s betónovou džungľou!

Betón sa zmení na oázu. V Žiari nad Hronom chcú mať ešte tento rok zelené námestie.

Zmena by sa mala dotknúť priestoru pred mestským úradom a samotnej kruhovej časti námestia. Vysadia tam vzrastlé stromy a zelené záhony s trvalkami, ktoré by priniesli do centra chýbajúci chládok, ale aj väčšiu farebnosť. „Nedostatok zelene na Námestí Matice slovenskej je to, čo obyvateľom nášho mesta chýba. Dlhodobo sa sťažujú, že sa v lete počas horúčav na námestí nedá vydržať. Rozhodli sme výrazne toto územie zazelenať, a to výsadbou približne 20 kusov 6-metrových stromov, ako aj množstva kvitnúcich trvaliek,“ hovorí primátor Peter Antal s tým, že pôjde o duby a platany už s rozrastenou korunou.

„Momentálne prebieha spracovanie projektovej dokumentácie, následne budeme robiť verejné obstarávanie a predpokladám, že v máji až v júni začneme s vysádzaním zelene,“ dodáva Antal, ktorý odhaduje celkové náklady na 50- až 100-tisíc eur s tým, že po výsadbe zelene pribudnú na námestí aj lavičky.