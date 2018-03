Učiteľ zo Žiaru nad Hronom vylepil žiakovi facku: Keď prišla do školy mama, musela zasahovať polícia!

Zasahovať museli až muži zákona! Školák Marek (13) zo Žiaru nad Hronom vraví, že mu počas vyučovania mal dať jeho učiteľ telesnej výchovy pred spolužiakmi zaucho - vraj za to, že sa nevhodne a hrubo správal.

Matka šiestaka Petra však tvrdí, že rana, ktorú jej syn dostal, musela byť silnejšia, lebo chlapec má problém s krkom. Následne šla do školy a vlepila učiteľovi facku. Incident musela napokon riešiť aj polícia, ktorú privolali zamestnanci školy ako svedkovia incidentu medzi matkou a pedagógom.

Marek (13) tvrdí, že k incidentu došlo na telesnej výchove. „Hrali sme futbal a spolužiak ma kopol do píšťaly. Ja som mu to vrátil. Učiteľ ma potom odtiahol za krk na stranu a zboku ma udrel do hlavy. Bolí ma teraz krk a nemohol som ani spať,“ hovorí Marek, ktorého mama okamžite zobrala k lekárovi. „Pichli mu injekciu a dali nákrčník. Určite nešlo iba o pohlavok, veď mu skoro vykrútil krk. Priznávam, že som dala učiteľovi facku. Teraz toho ľutujem. Bolo to v afekte,“ povedala školákova mama Petra s tým, že priznáva, že jej syn je v puberte a živý, ale pedagóg ho nemal udrieť.

Podal trestné oznámenie

Učiteľ tvrdí, že ho mrzí incident, ktorý sa stal, napriek tomu odmieta, že by mu fyzicky ublížil. „Ide o vysoko problémového chlapca, ktorý sa násilne správal aj k spolužiakom. Nevhodné správanie žiaka sa opakovalo aj na vyučovacej hodine, kde napriek niekoľkým upozorneniam som musel zasiahnuť, no nie tak, aby som žiakovi ublížil,“ uviedol pedagóg s tým, že následné agresívne správanie matky vyústilo do napadnutia jeho osoby. „Na útoku sa podieľal aj jej syn, náš žiak. Bránil som sa bez použitia fyzického násilia, následne bola privolaná polícia a podal som trestné oznámenie. Opakujem, incident ma mimoriadne mrzí, pretože počas mojej dlhoročnej pedagogickej kariéry sa mi nič podobné nestalo,“ dodal. „Prípad už rieši polícia v Žiari nad Hronom. Zatiaľ to objasňujú ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu," povedala policajná hovorkyňa Mária Faltániová.

Situácia mrzí aj riaditeľa školy Marka Baláža, podľa ktorého s učiteľom neboli v minulosti žiadne problémy. „Pán učiteľ je skúsený pedagóg, má dobré vzťahy so žiakmi, je u nich obľúbený. Aj s rodičmi žiakov, ktorých učil, mal vždy korektné vzťahy,“ uviedol riaditeľ s tým, že prípad má v rukách polícia, ktorá musí vypočuť svedkov a prešetriť ho.