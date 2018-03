Protest Za slušné Slovensko podporili aj v Rožňave a Žiari nad Hronom: Chceme krajinu, kde korupcia nie je štandardom!

Približne 300 ľudí sa zúčastnilo v piatok na Námestí Baníkov v Rožňave na zhromaždení Postavme sa za slušné Slovensko.

Podľa spoluorganizátora podujatia Radoslava Kovácsa sa rozhodli pokračovať preto, lebo za uplynulý týždeň sa nič nezmenilo k lepšiemu. "To zlé, čo sa stalo, to nové zlé je takej kvality, že jednoducho sme považovali za svoju povinnosť sem prísť znova," uviedol pre TASR Kovács. Podľa jeho slov chceli tiež poukázať na to, že nesúhlasia s výrokom, že na východnom Slovensku nič nie je. "My sme tu, aj tu ostávame a chceme tu žiť dôstojne," doplnil Kovács. "Toto nie je predvolebná kampaň, toto nie je štátny prevrat, neplatí nás Soros, scenáre sa nepíšu v Bruseli, ani vo Washingtone - ten náš sme písali tu.

Sme tu, aby sme povedali, že chceme mať v najvyšších funkciách takých policajtov, sudcov a prokurátorov, ktorí zabezpečia, že všetci poctiví, svedomití a spravodliví policajti, sudcovia a prokurátori v teréne budú môcť pracovať v súlade so zákonmi," zdôraznili organizátori. "Posledné udalosti nám ukazujú, že ľudia vo vláde a politici už nestoja za svojím slovom. Áno - nie je áno, nie - nie je nie, a toto korumpuje v podstate hodnoty, za ktorými naša krajina potrebuje stáť," skonštatoval pastor Apoštolskej cirkvi Vaško.

Žiarčania chcú dôveryhodnú vládu

Dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, vyšetrenie káuz, na ktorých zavraždený novinár pracoval, či dôveryhodnú vládu bez účasti politických strán, u ktorých členov existuje podozrenie z korupcie a prepojenia na organizovaný zločin. To sú požiadavky, ktoré odzneli z úst organizátorov piatkového zhromaždenia Postavme sa za slušné Slovensko v Žiari nad Hronom.

"Odchod ministra vnútra Roberta Kaliňáka a demisia Roberta Fica nestačí. Je legitímnou požiadavkou občianskej verejnosti, aby sme žili v krajine, kde korupcia nie je štandardom, kde vo vládnych kruhoch neexistuje prepojenie na organizovaný zločin," znelo z úst organizátorky Michaely Čillíkovej. Na Námestí Matice slovenskej sa ich zišlo podľa odhadov okolo 300. V dave ľudí sa našli aj takí, ktorí do Žiaru nad Hronom prišli z okolitých miest.