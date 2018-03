Zuzana Norisová o prvej veľkej láske: Osudové stretnutie na prijímačkách

Mala len štrnásť, keď našla svoju životnú lásku, no trvalo ďalších sedemnásť rokov, kým sa v nej city naplno rozhoreli. Zato láska k dcérke ju zasiahla okamžite a bezpodmienečne.

S herečkou Zuzanou Norisovou (39) sme sa rozprávali aj o jej začiatkoch pred kamerou a blížiacom sa sťahovaní do vysnívaného domu.

Prvý frajer

Môj prvý chalan nebol Ondrík, ale bol to môj prvý kamoš. Dovtedy som mala pocit, že sa nemám o čom s chlapcami rozprávať... A keď som v tých štrnástich už na prijímačkách na konzervatórium stretla Ondra, od začiatku sme si padli do oka a rozumeli si. Potom sme v škole práve my dvaja stále hrali Romea a Júliu a všetky možné dvojice a vznikla z toho najskôr platonická prekrásna láska, ktorá sa naplno prejavila až v roku 2010, keď som sa náhodou bez partnera ocitla v Bratislave a Ondrík bol tiež sám. Bola z toho láska „ako trám“.