Starenka Helena má len 28 kíl! So synom invalidom nemajú z čoho žiť: Denne jedia chlieb s maslom

Helena (69) z Hornej Poruby (okr. Ilava) nemôže hovoriť o dôstojnej starobe. Spolu so synom im zostáva mizerných 20 eur, z ktorých musia vyžiť.

Útla starenka má problémy s pohybom, pre ochorenie chrbtice ju museli operovať. Pomáha jej syn Ján (41), ktorý je však sám invalidný dôchodca. Väčšinou sú radi, keď im zostane aspoň na chlieb s maslom.

Celý život poctivo pracovala a nikdy by si nepomyslela, že sa ocitne na prahu biedy. Kuchárka Helena (69) vychovala dvoch synov. „Jeden syn mi zomrel, keď mal 16 rokov. Narodil sa so svalovou dystrofiou. Po ňom mi zomrel aj môj manžel. Odvtedy sme sa dostali do veľkých dlhov. Stále nám niečo vypovedalo službu, raz bojler, raz chladnička a iné veci, ktoré sme kupovali na splátky a tým sme sa dostali do absolútnej biedy,“ smúti Helena, ktorej z dôchodku zostáva len 20 eur.

Poriadne jedlo nevidela dlho, v chladničke majú len chlieb a maslo. „So synom to jeme stále. Na nič iné nám nezostáva. Ak nám občas niečo ľudia dajú, tak sme šťastní. Mäso sme nemali už dlho. Zvykli sme si,“ hovorí útla žena, ktorá váži sotva 28 kg. Okrem toho ju kvári aj jej zdravotný stav. „Ešte pred rokmi som spadla a zlomila som si stavec. Musela som na operáciu. No moje zdravie je úplne podlomené. Nevládzem poriadne chodiť a ledva sa udržím na nohách,“ opisuje dôchodkyňa, o ktorú sa stará syn Ján.

Ak chcete pomôcť rodinke napíšte nám na tip@novycas.sk alebo na FB Nového Času.

„On je tiež zdravotne postihnutý, je na polovičnom invalidnom dôchodku a dostáva 100 eur. Za to však musí kupovať lieky a občas nám vyjde aj na drevo,“ hovorí smutne Helena a ukazuje palivo nachystané na kúrenie, ktoré jej dali dobrí ľudia. „To nám zase na chvíľku vystačí a potom budeme musieť zase niekoho poprosiť o drevo. Pomáha nám aj starosta. Občas mi dá na jedlo aj stravné lístky. Veľmi si to vážim,“ dodáva statočná žena, ktorá bojuje s osudom.

„Nemôžem si kúpiť nové topánky, keď mi staré doslúžia a ani žiadne oblečenie. Napriek všetkému od života už nič nechcem. Chcem dosplácať s božou pomocou tie dlhy, ktoré máme a aspoň dôstojne dožiť. Nič nepotrebujem, len strechu nad hlavou, jedlo a teplo,“ vrvaí so slzami v očiach dôchodkyňa Helena, ktorá dlhy musí splatiť, inak by prišla o svoj dom a zostala by na ulici. „Radšej budem jesť len chlieb s vodou, ako prísť o strechu nad hlavou,“ uzavrela.

Príjmy

dôchodok Heleny: 420 €

invalidný dôchodok Jána: 100 €

Výdavky:

pôžičky: 400 €

lieky: 50 €

drevo: 50 €

jedlo: 20 €

drogéria: 0 €

oblečenie: 0 €