V Trenčíne majú multifunkčnú vicežupanku: Porubcová sedí na 8 stoličkách! Ako to stíha?

Ako to všetko zvláda? Poslankyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Eleonóra Porubcová (52) je súčasne jeho vicežupankou.

Okrem toho však pracuje aj ako poslankyňa mesta Prievidza a už 11 rokov je riaditeľkou Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi. Celkovo sedí až na 8 platených stoličkách, za ktoré by podľa informácií Nového Času mala dokopy dostávať minimálne 2 800€ mesačne.

Eleonóra Porubcová (52) sa an gažuje v politike takmer celý život. Poslankyňa TSK, člen ka komisie sociálnej pomocia zdravotníctva a vicežupanka, to sú len tri posty z ôsmich,ktoré pokrýva. „Tieto tri funkcie sú vlastne jedna. Poslankyňou som bola štvrté volebné obdobie a vicežupankou som sastala až teraz,“ vraví komunálna politička. Na plný úväzok je však predovšetkým riaditeľkou Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi. „Som tu 11 rokov a desať rokov po sebe bolo naše gymnázium najúspešnejšou školou v Trenčianskom samosprávnom kraji. Dokonca ma moji žiaci v minulom roku nominovali za Slovenku roka. Nevyhrala

som, ale bola som medzi tromi najlepšími,“ usmieva sa riaditeľka, ktorá je aj okresnou predsedníčkou KDH. „Tejto funkcie sa chystám už onedlho vzdať,“ priznáva Porubcová.

Podľa vlastných slov všetko zvláda, len si treba správne zadeliť čas. „Mestské zastupiteľstvo zasadá raz v mesiaci, TSK je len raz za dva mesiace. Komisie v Prievidzi sú jedenkrát za mesiac a v Trenčíne jedenkrát za dva mesiace, takže sa to dá,“ dodala Porubcová s tým, že pre ňu je dobre platenou funkciou to, že je babkou. „Samozrejme, že sa popri všetkom venujem aj rodine, každú nedeľu varím spoločný obed pre 9 ľudí,“ uzavrela Porubcová, ktorá by mala podľa našich informácií zarábať minimálne 2 800 € mesačne.

Kde všade pôsobí

1. Poslankyňa mesta Prievidza

2. Členka komisie školstva a kultúry mesta Prievidza

3. Členka komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mesta Prievidza

plat neuvedený

4. Poslankyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja

5. členka komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva TSK

6. vicežupanka TSK

( 1 200 €)

7. Riaditeľka gymnázia V. B. Nedožerského Prievidza

( 1 600 €)

8. Okresná predsedníčka KDH (tejto funkcie sa chce vzdať)

plat neuvedený