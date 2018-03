Žena 16-krát potratila a 6 maličkých bábätiek jej zomrelo: Tomu, čo jej povedali lekári, nebudete veriť!

Krutý osud. Kerry Hutchinson (35) z britkého mesta Rugeley sa túži stať mamičkou, no nie je jej dopriate. Počala už 22-krát, no všetky deti zomreli.

Odkedy prvýkrát držala v pôrodnici na rukách malú dcérku, svojho sna mať dieťa sa nevzdáva. ,,Moja malá Pagie sa narodila predčasne a umrela po 12 hodinách," povedala Kerry pre Birmingham Live. Doktori po smrti bábätka zistili, že Kerry mala rakovinu krčka maternice.

,,Skúšali ma vyliečiť, ale nič nezaberalo. Veľkú časť krčka mi odstránili," spomína. Doktori jej povedali, nech sa o bábätko snaží ďalej, že jej problémy s krčkom by nemali v tehotenstve spôsobovať problémy, ale pravdepodobne porodí predčasne. Kerry viackrát otehotnela, no vždy potratila, raz dokonca v druhom trimestri. Úspešnejšie boli pokusy donosiť dieťa po umelom oplodnení, no napríklad jedného chlapčeka Kerry porodila už v 22. týždni a doktori ho nemohli zachrániť. ,,Párkrát sa nadýchol a potom zomrel. Zlomilo mi to srdce," hovorí nešťastná žena.

So snúbencom podstúpili sériu úspešných umelých oplodnení, no žiadne bábätko sa v jej tele nedožilo viac ako 11 týždňov. ,,To bol najdlhší čas, čo nejaké prežilo. Ale potom sme šli na ultrazvuk a nebolo počuť tlkot srdca," hovorí smutne Kerry. Lekári jej pritom tvrdia, že zdravotne je všetko v poriadku, má len " veľkú smolu."

Kerryina priateľka zriadila zbierku a dúfa, že ľudia jej pomôžu našetriť na špeciálne vyšetrenia. ,,Stratiť jedno dieťa môže byť "smola", ale keď ich stratíte cez 20, potrebuje odpovede," myslí si kamarátka. ,,Potrebujem vedieť, prečo všetky tie bábätká zomreli. Sama som vyrastala v náhradnej rodine, takže mať vlastnú bol vždy môj sen," povedala Kerry s tým, že urobí všetko pre to, aby raz dieťa mala.