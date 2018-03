Žena potratila svoje dieťa, skutočný horor nastal potom: Následky bude mať do konca života

Prišla o vytúžené dieťa. No tým sa jej nočná mora iba začala.

Magdalena Malec (31) prišla do nemocnice v britskom Lutone s veľkými bolesťami brucha a s krvácaním. Bola tehotná so svojím tretím dieťaťom. Lekári ju však odbili a poslali domov s liekmi proti bolesti. Magdalena sa ale po niekoľkých dňoch vrátila do nemocnice. Až potom zistili, že žena má mimomaternicové tehotenstvo.

Musela podstúpiť urgentnú operáciu, ba dokonca transplantáciu obličky. Skutočná nočná mora ale prišla až potom. Magdalena dostala silnú otravu krvi. Lekári nedokázali rozoznať varovné príznaky a do jej končatín sa nedostával dostatok krvi. Magdalena napokon prišla o obe nohy, pravú ruku a prsty na ľavej ruke. Okrem toho musí trikrát týždenne chodiť na dialýzu.

„Nič nenapraví to, ako som dopadla. Už si nikdy nemalaľujem svoje nechty, nikdy nespravím cop svojej dcére. Nedôverujem doktorom a som skeptická voči všetkým lekárskym prehliadkam a diagnózam,“ cituje Fox News sklamanú ženu, ktorá sa rozhodla nemocnicu zažalovať. Britská zdravotná služba sa žene ospravedlnila a Magdalena dostala pred žalobou „predbežnú platbu“. Nie je však jasné, ktorý úrad jej peniaze poskytol.