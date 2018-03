Tajomstvo Kuzminovej zlepšenej streľby je odhalené: TOTO jej pomohlo

Aj po olympiáde má superformu. Biatlonistka Anastasia Kuzminová (33) to potvrdila vo štvrtok v pretekoch šprintu na 7,5 km.

V nórskom Holmenkollene vyhrala preteky Svetového pohára a vrátila sa do žltého dresu vedúcej pretekárky celkového poradia.

Rodáčka z Ťumeňu a slovenská reprezentantka predviedla opäť famózny beh, keď ani jedna zo súperiek jej nedokázala konkurovať. Na strelnici netrafila jediný terčík, čo len dokazuje, že aj strelecky sa Nasťa v tejto sezóne zlepšila. A bodaj by nie, veď streľbu trénuje aj doma a to do netradičných terčov.

"Suchá streľba je súčasť biatlonového tréningu. Tak, aby som trafila do malých, čiernych terčíkov, skúšam najprv veľké plechové," napísala na sociálnu sieť a pridala vtipnú fotografiu.