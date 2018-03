Bičanova manželka: Prvý rozhovor o milenke! Ako odlákala moderátora od rodiny

Prvýkrát prehovorila a vôbec si nedávala servítku pred ústa! Len nedávno šoubiznisom otriasla správa o krachu manželstva moderátora Andreja Bičana (43) a jeho partnerky Edity (41).

Zabávač, ktorý nakoniec priznal vzťah s Michaelou (23), sa od rodiny odsťahoval a zariadil si nové hniezdočko po boku mladej priateľky. Čas, ktorý teraz trávi s dcérami Aničkou (11) a Ninkou (9), sa však nezaobíde bez spoločnosti novej partnerky.

To sa ale vôbec nepáči jeho zákonitej manželke Edite. Exkluzívne pre Nový Čas teraz Bičanová prvýkrát povedala, čo si o milenke svojho muža myslí. A volila poriadne ostré slová.

Bičan sa už viac neskrýva a verejne sa ukazuje s mladou priateľkou, s ktorou tvorí pár už tri roky. Vrásky na čele mu pritom vôbec nerobí skutočnosť, že jeho manželstvo s Editou stále nie je uzavreté a rozbroje v rodine sa dotýkajú aj ich dcér Ninky a Aničky. Keď totiž dievčatá chcú svojho otca vidieť, musia sa zmieriť s tým, že spoločnosť im bude robiť aj jeho nová láska Michaela.

Mladá žena sa však Bičanovej manželke vôbec nepozdáva. Myslí si, že táto osoba by v blízkosti ich dcér nemala vôbec byť. „Deti vo svojich rodičoch vidia vzory a tie im pri výchove idú príkladom, podľa ktorého sa deti správajú. Andrejova nová partnerka rozhodne nie je vhodným príkladom pre moje deti,“ povedala Novému Času rozhorčená Edita. Najväčší kameň úrazu je v tom, že manželia sa nevedia dohodnúť na tom, u koho dcéry po rozvode skončia.

Bičan by mal dcérky rád v striedavej starostlivosti, čo Edita odmieta. Tvrdí, že tak robí najmä preto, lebo sa Ninku a Aničku snaží viesť k určitým hodnotám. „Chcem, aby z mojich dievčat vyrástli šikovné a ambiciózne ženy, aby boli schopné vyjadriť svoj názor a zrealizovať svoje sny,“ vysvetlila nám Bičanová. Podľa nej sa však tieto charakterové črty nezhodujú s osobnosťou milenky jej manžela. „Dievčatá v nej vidia ženu, ktorá podľa nich nič nerobí, rozbila ich dušu, zázemie a istotu rodiny a momentálne si užíva sladký bezstarostný život plný cestovania, dovoleniek a večierkov. Ak budú vidieť takýto ‚vzor‘ už teraz, tak strácajú motiváciu, aby na sebe pracovali a zlepšovali sa,“ uviedla brunetka.

Naše deti ju nezaujímajú

Správa o krachu manželstva Bičanovcov vyšla na povrch v decembri minulého roka, keď Bičana s Michaelou pristihol náš fotograf v Nízkych Tatrách. Ten naveľa-naveľa vyšiel s farbou von a všetko priznal. ,,Áno, je to tak! Moje manželstvo sa po 11 rokoch rozpadlo. Šance na záchranu stroskotali. Momentálne prebiehajú ukončovacie procesy. Rodičovské povinnosti sa snažíme s manželkou deliť, ako nám to pracovné povinnosti dovoľujú,“ napísal Bičan na sociálnej sieti.

Bičanová vidí príčinu krachu ich manželstva dosť odlišne. „Teraz už viem, že slečna Michaela sa doslova priplazila na všetky akcie, kde bol Andrej pracovne, plnila všetky jeho želania, a tak sa jej podarilo získať si srdce ženatého muža, otca troch detí, a to už krátko po ukončení strednej školy,“ zverila sa Novému Času Edita. „Ona síce tvrdí, že sa o naše deti bude starať s láskou, no vtedy, keď s Andrejom trávila čas namiesto toho, aby bol on so svojimi deťmi, ju Anna a Nina vôbec nezaujímali,“ povedala na záver Bičanová.