Bičan si užil lyžovačku s milenkou a deťmi: Zabávač prehovoril o tom, ako vnímajú mladučkú macochu

Majú v tom jasno! Moderátora Andreja Bičana (43) čaká súdne pojednávanie, ktoré definitívne rozvedie jeho manželstvo s pedagogičkou Editou (41).

A keďže zabávač spája svoju budúcnosť s novou partnerkou Miškou (23), životnej situácii sa museli prispôsobiť aj jeho deti Nina (8), Anka (11) a Michal (20). Zdá sa, že tie si k priateľke svojho slávneho otca našli cestu a trávia s ňou veľa času. Partia sa pred pár dňami dokonca vrátila z lyžovačky v Alpách. Ako Bičanovi potomkovia mladú macochu oslovujú?

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Moderátor Bičan si napriek rozvratu jeho jedenásťročného manželstva s Editou plní svoje otcovské povinnosti na jednotku. Hviezda šou 5 proti 5 počas uplynulých jarných prázdnin vzala svoje dcéry Ninu a Anku na zasnežené svahy. „Boli sme sa lyžovať v rakúskych Alpách. Našou základňou je síce Jasná, ale chceli sme si s babami trošku povyraziť aj niekam inam,“ priznal Novému Času zabávač. Ten na niekoľkodňovú dovolenku k susedom išiel bez svojho syna Michala, ktorého má ešte z prvého manželstva so študentskou láskou Andreou. „Miško, ktorý býva s nami v prenajatom dome, zostal v Bratislave, veľmi sa mu nechcelo, čo je v jeho veku pochopiteľné. Okrem toho, on sa nevie lyžovať tak dobre ako dcéry,“ podotkol známy otecko, ktorého na prázdninách s ratolesťami sprevádzala jeho milenka.

Zdá sa, že dievčina si k partnerovým deťom našla cestu a ony si na jej prítomnosť po boku ich otca už zvykli. A hoci ich mamou je a vždy bude pedagogička Edita, s mladou macochou majú priateľský vzťah. „Miška je pre deti Miška, aj ju tak volajú. Vnímajú a rešpektujú ju ako moju životnú partnerku,“ vysvetlil Novému Času samotný Bičan.

Podelená starostlivosť

Moderátor sa s rodáčkou z okolia Košíc tajne stretával tri roky, až kým ich vlani v decembri neodhalil náš fotograf pred hotelom v Nízkych Tatrách. Vtedy vyšiel Andrej s pravdou von a priznal, že od manželky sa odsťahoval a dvojicu, ktorá sa zosobášila v máji 2006, čaká čoskoro rozvod. Preňho už druhý v živote. „Šance na záchranu manželstva stroskotali,“ uviedol zabávač, ktorý svoj pomer s Miškou následne zoficiálnil. Bičan podľa našich informácií strávil s deťmi a novou partnerkou spoločné doobedie na Štedrý deň a následne vyrazil aj na silvestrovskú lyžovačku na horách.

Vo februári sa všetci opäť vybrali do Tatranskej Lomnice, kde brunet moderoval akciu so psími záprahmi. Manželka Edita býva s dcérami v ich rodinnej vile v Ivanke pri Dunaji a Andrej si ich tam chodieva pravidelne brávať. Tento scenár by rád zachoval - a mal ho aj na papieri! „Chcem striedavú starostlivosť a myslím si, že niekde sa na tom s manželkou dohodneme,“ prezradil nedávno Novému Času Bičan. Po lyžovačke vzal novú partnerku do spoločnosti, na verejnosti sa nebránili ani bozkom! Viac čítajte tu: