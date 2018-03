Dievčatko malo 80 záchvatov denne: Majke odpojili pol mozgu, aby mohla hovoriť!

Zo života sa po mnohých útrapách túži tešiť rovnako ako jej rovesníci. Malá Majka (5) z Tulčíka (okr. Prešov) sa narodila ako zdravé dieťatko.

Neskôr však začala trpieť silnými záchvatmi, ktoré sa neustále opakovali. Diagnóza bola krutá - zriedkavá a neliečiteľná Rasmussenova encefalitída, ktorá ju pripútala na lôžko. Jedinou nádejou bola náročná operácia v Prahe. Tá dievčatko napokon konečne postavila na nôžky.

Majka (5) bola do svojich troch rokov úplne zdravá. Všetko zmenilo jedno nedeľné popoludnie. „Začala sa triasť-dostala prvý epileptický záchvat. Vtedy sa odštartovalo naše trápenie. Majka začala zle chodiť. Predtým bola ľaváčka, ale zrazu jej všetko začalo z ľavej ruky padať. A záchvaty sa stupňovali,” spomína Majkina mama Miriam (43).

Za necelý rok absolvovali s dcérou množstvo vyšetrení a pobytov v nemocniciach. „Napokon sme sa dostali do pražskej nemocnice v Motole. Tam nám diagnostikovali Rasmussenovu encefalitídu. Prišlo sa na to, že má poškodenú pravú mozgovú hemisféru. To znamenalo, že ľavá strana tela prestala byť funkčná. Podľa odborníkov zostávalo len jedno riešenie - odpojiť pravú časť mozgu,” pokračuje. Mama stála pred ťažkým rozhodnutím. „Nevedela som si predstaviť, ako bude moja dcéra fungovať s polovicou mozgu. Ale vysvetlili mi, že prestanú záchvaty a tiež to, že je veľká nádej, aby ľavá strana mozgu začala preberať funkcie pravej časti. Takže som súhlasila,” vysvetľuje neľahkú situáciu s tým, že jej anjelik napokon absolvoval dva zákroky.

Prvé kroky a slová

Po operácii bola Majka iba ležiaca. Nevedela chodiť, rozprávať, ani jesť. „Museli sme začať intenzívne cvičiť. Majka dnes chodí, i keď prejde iba pár krokov. Už aj rozpráva a učí sa používať pravú ruku. Je to však o to zložitejšie, že predtým bola ľaváčka,” vraví mama statočného dievčatka, ktorá sa s celou rodinou snaží dať dcére len to najlepšie. „Veľmi by sme si priali, aby Majka mohla rehabilitovať,“ dodáva mamina s tým, že aj keď manžel odišiel pracovať do Nemecka, majú sa čo obracať, aby pokryli všetky nevyhnutné náklady.

Rasmussenova encefalitída

Ide o chronické zápalové neurologické ochorenie mozgu, ktoré sa najčastejšie vyskytuje v detskom veku a spôsobuje pomerne závažné príznaky. Prejavuje sa jednostrannými neurologickými poruchami, ktoré postihujú polovicu tela. Okrem toho sa objavujú opakované epileptické záchvaty. Špecifickými výkonmi určenými pacientom s rozsiahlymi nálezmi epileptogénnych zón je aj hemisferektómia, pri ktorej je poškodená hemisféra anatomicky vyňatá alebo funkčne odpojená.