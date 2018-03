Mayová telefonovala s Trumpom o kauze otráveného Skripaľa: Donald jasne povedal, na čej strane stojí!

Britská premiérka Theresa Mayová v utorok absolvovala telefonický rozhovor s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, v ktorom hovorili aj o incidente v meste Salisbury zo 4. marca, ktorého terčom sa stal bývalý plukovník ruskej vojenskej rozviedky GRU Sergej Skripaľ.

Mayová v pondelok vyslovila podozrenie, že v prípade otravy Skripaľa i jeho dcéry je ruská stopa "veľmi pravdepodobná". Podľa Mayovej bola spomínaná dvojica vystavená útoku nervovoparalytickou bojovou látkou sovietskej výroby, ktorá je súčasťou triedy látok nazývaných novičok.

Ako v utorok informovala Mayovej tlačová služba, Trump počas rozhovoru pripomenul, že Spojené štáty sú vždy na strane Británie a s britskou premiérkou sa zhodol v tom, že ruská vláda by mala poskytnúť jasnú odpoveď na otázku, ako je možné, že v Salisbury bola použitá nervovoparalytická bojová látka.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

O možnej účasti Ruska na kauze Skripaľ hovorila Mayová aj s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou. Obe političky sa dohodli, že ju prerokujú so spojencami. Podporu Británii vyslovili medzičasom Lotyšsko i Estónsko a Európska komisia vyzvala v utorok lídrov členských štátov EÚ, aby tak urobili tiež.

Rusko všetky obvinenia zo svojej účasti v tomto incidente odmieta. Vyslovilo však pripravenosť byť nápomocné Británii, ak Londýn splní záväzky, ktoré preň vyplývajú z Dohovoru o zákaze chemických zbraní. Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov vysvetlil, že Rusko nedostalo žiadosť, ktorú je Británia ako signatár spomínaného dohovoru povinná poslať. Pripomenul tiež, že krajina, ktorá je obviňovaná z výroby chemických zbraní, má plné právo dostať vzorky tejto chemickej bojovej látky.

Ďalšia smrť Rusa v Británii: Záhadná smrť priateľa ruského oligarchu Berezovského († 67)

Mayová dala v mene svojej krajiny Rusku ultimátum: do utorkovej polnoci očakáva vysvetlenie, ako sa v Rusku vyrobená bojová látka dostala do anglického mesta Salisbury. V prípade, že Británia takéto vysvetlenie nedostane, je pripravená prijať rázne opatrenia. Mayová upozornila, že ak sa dokáže, že za útokom stojí Moskva, jej vláda to bude považovať za "nezákonné použitie sily" zo strany Ruska. Ruské veľvyslanectvo v Londýne oznámilo, že nebude reagovať na ultimátum Británie, kým nedostane vzorky použitej chemickej látky.

Agentúra TASS v utorok informovala, že Moskva vyzýva Londýn, aby požiadal Organizáciu pre zákaz chemických zbraní (OPCW) o pomoc pri nezávislej laboratórnej analýze vzoriek z kauzy Skripaľ. TASS sa vo svojej správe odvolala na vyjadrenie stáleho zástupcu Ruska pri OPCW Alexandra Šuľgina.