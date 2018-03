Napätie medzi Ruskom a Britániou graduje, Moskva odkazuje: Ak urobíte toto, podnikneme odvetné opatrenia!

Ruské ministerstvo zahraničných vecí dôrazne varovalo Veľkú Britániu pred zatvorením pobočky ruskej, štátom financovanej televízie RT.

Realizácia tohto kroku bude mať za následok zatvorenie pobočiek britských médií v Moskve. Vyhlásila to v utorok vo vysielaní televízie Rossija 1 hovorkyňa ruského rezortu diplomacie Marija Zacharovová, ktorá upozornila, že "ani jedna britská mediálna spoločnosť nebude môcť pracovať v našej krajine, ak zatvorí RT".

Ďalšia smrť Rusa v Británii: Záhadná smrť priateľa ruského oligarchu Berezovského († 67)

Zacharovová takto reagovala na vyjadrenie britského úradu pre rozhlasové a televízne vysielanie (Ofcom), ktorý v utorok varoval držiteľa licencie na vysielanie RT v Británii - nezávislú neziskovú organizáciu TV News - pred prípadnými sankciami v dôsledku "kauzy Skripaľ". RT na toto varovanie reagovala vyhlásením, že Ofcom prekročil svoje právomoci a zasahuje do záležitostí štátu.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Okrem toho RT na svojej internetovej stránke uviedla, že "tento týždeň sa náš prístup k vysielaniu nijako nezmenil, stále spĺňa všetky štandardy". Šéfredaktorka RT Margarita Simoňanová v tejto súvislosti vyjadrila predpoklad, že ak RT príde o lincenciu v Británii, Moskva prijme recipročné opatrenia.

Ruská Federálna služba pre dozor v oblasti telekomunikácií, informačných technológií a masmédií tiež uviedla, že Rusko podnikne odvetné opatrenia, ak bude televíznemu kanálu RT v Británii odobratá licencia.

V súvislosti s kauzou Skripaľ dala Británia Rusku ultimátum: do utorkovej polnoci očakáva vysvetlenie, ako sa v Rusku vyrobená bojová látka, ktorá otrávila bývalého plukovníka ruskej vojenskej rozviedky GRU a jeho dcéru, dostala do anglického mesta Salisbury. V prípade, že Británia takéto vysvetlenie nedostane, je pripravená prijať tie najráznejšie opatrenia. Mayová povedala, že ak sa dokáže, že za útokom stojí Moskva, jej vláda to bude považovať za "nezákonné použitie sily" zo strany Ruska.

Ruské veľvyslanectvo v Londýne v utorok podvečer oznámilo, že nebude reagovať na ultimátum Británie, kým nedostane vzorky chemickej látky použitej v kauze Skripaľ, na ktorú sa britskí vyšetrovatelia odvolávajú.

Sergeja Skripaľa a jeho dcéru Juliju našli 4. marca v bezvedomí na lavičke pred nákupným strediskom v meste Salisbury. Obaja sa stále nachádzajú v kritickom stave. Vo vážnom stave je aj policajt, ktorý sa im pokúšal pomôcť. Polícia prípad vyšetruje ako útok nervovoparalytickou látkou, ktorú neskôr identifikovali ako novičok. Ide o látku, ktorá sa v časoch studenej vojny v 70.-80. rokoch vyrábala v bývalom Sovietskom zväze.

Skripaľa v roku 2006 usvedčili v Rusku zo špionáže pre Britániu. Neskôr mu trest skrátili a v roku 2010 sa v rámci výmeny špiónov dostal na slobodu. Bývalý agent odvtedy žil utiahnutým životom v Salisbury.