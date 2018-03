Posledná rozlúčka s popravenou Martinou Kušnírovou († 27): Biskup vyzval vládu na odchod

Slovensko je ponorené do hlbokého smútku. V obci Gregorovce (okr. Prešov) sa v piatok popoludní najbližšia rodina a stovky priateľov poslednýkrát rozlúčili so zavraždenou Martinou Kušnírovou († 27), ktorú bezcitní páchatelia popravili spolu s jej snúbencom, investigatívnym novinárom Jánom Kuciakom († 27).

Na pohrebe zaznela silná, dojemná reč pomocného košického biskupa Marka Forgáča, ktorý otvorene vyzval vládnu garnitúru na prevzatie zodpovednosti za smrť dvoch nevinných mladých ľudí.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Zatiaľ čo polícia intenzívne preveruje verzie vraždy z minulého týždňa vo Veľkej Mači, blízki sa lúčia s obeťami otrasného činu. V rímskokatolíckom kostole v Gregorovciach sa zhromaždilo množstvo ľudí, ktorí prišli dať posledné zbohom Jánovej snúbenici Martinke. Najťažšie smútočný obrad prežívala najmä jej mama Zlatica, ktorej nárek pri otvorenej truhle trhal srdcia všetkým prítomným. Keď ju pred uzavretím rakvy naposledy pohladila a pobozkala na čelo, plakal už celý kostol... Starosta Gregoroviec Slavomír Verčimák v návale emócií poznamenal: „Boh to nezametie pod koberec.“

Na nesmierne smutnom obrade prečítali básničku, ktorá mala pôvodne zaznieť na svadbe. Martinku dokonca pochovali v šatách, ktoré mala mať oblečené v máji na sobáši s milovaným Jánom († 27). Vo všetkých prítomných zanechala najväčší dojem reč pomocného košického biskupa Marka Forgáča, ktorý apeloval na súčasnú vládnu garnitúru, aby za vraždu prevzala politickú zodpovednosť. „Kto dokáže zoči-voči zničiť mladý ľudský život - to je diabol. Existuje ale aj rozptýlené zlo, ktoré niekedy veľmi ťažko definovať, ktoré sa nachádza v ovzduší, atmosfére, ktoré vytvárajú ľudia tak, že tvoria klímu, ktorá je prajná pre to, aby sa konalo ešte viac zla,“ rozohnil sa pri poslednej rozlúčke biskup Marek Forgáč.

Vzápätí sa venoval vládnej garnitúre, ktorá podľa neho už prekročila čiaru. „Ak sú v našej spoločnosti ľudia, vodcovia, ktorí svojimi aktivitami, svojimi kontaktmi, svojimi priateľmi, činnosťou alebo dokonca svojou nečinnosťou vytvárali a vytvárajú takú atmosféru, že sa medzi nami môže rozmnožovať toto zlo, tak títo vodcovia majú nepriamu zodpovednosť za to, že teraz zomreli dvaja mladí ľudia,“ vyhlásil Forgáč.

So znechutením biskup Forgáč hovoril aj o balíčku peňazí v hodnote milión eur, ktorý po vražde vytiahol na stôl premiér Robert Fico ako odmenu pre toho, kto pomôže polícii vypátrať vrahov mladého páru. „Naše Slovensko nepotrebuje v týchto chvíľach vidieť stôl naložený s balíčkami bankoviek, to je ťažký cynizmus. Predsa to, čo sa stalo, sa udialo pre lásku k peniazom, my nepotrebujeme pozerať na stôl plný peňazí, toto, čo sa tu deje, je predsa o živote, hodnotách, a nie o peniazoch. Slovensko v týchto chvíľach nepotrebuje pozerať na balíčky peňazí na stole, ale potrebuje vidieť charakterných ľudí, ktorí sú schopní a ochotní vziať priamu aj nepriamu zodpovednosť za to, čo sa stalo. A ktorí dokážu s pokorou odísť zo scény. Toto je vodcovské, toto je otcovské, toto je chlapské a toto je kresťanské,“ dodal biskup Forgáč.