Emotívna kázeň biskupa na pohrebe Martiny Kušnírovej († 27): Prečítajte si jeho silný odkaz

Na pohrebe Martiny Kušnírovej zaznela emotívna kázeň pomocného košického biskupa Marka Forgáča. Jeho slová vám prinášame v plnom znení.

Spoločne všetci prežívame úzkosť, žiaľ, ale aj hnev, bezradnosť a bezmocnosť. Totovšetko nás zaskočilo, prišlo nečakane a vytvára to v nás citový život, ale okrem to-ho prináša nám to veľa otázok a my v tejto chvíli hľadáme odpovede. Prišiel som tu medzi vás, aby som vás posilnil v nádeji - nechcem vám dávať lacné odpovede, sám sa pýtam, mám veľa otázok. Pýtam sa, kde je Boh v tejto chvíli? Keď sa dejú takéto veci, keď človek musí takto trpieť. Neviem na to odpovedať. Dám len veľmi jednoduchú odpoveď - Boh je na našej strane. Ukázal nám to vo svojom synovi Ježišovi Kristovi. Práve v tomto pôstnom období si pripomíname Ježiša Krista, ktorého si pripomíname ako toho, ktorého vysmievali, opľúvali, ukrižovali. Bol na našej strane aj v tejto situácii, aj v tejto tragédii. Mohli by sme povedať, že to, čo sa stalo, je výsmech Ježiša Krista od tohto sveta, to, čo sa stalo, je pľuvanec v Ježišovej tvári, to je kopanec do osoby Ježiša Krista, je to znovuukrižovanie Ježiša Krista.

Prečo je zlo na tomto svete? Prečo dobrí ľudia musia trpieť? Musia zomierať? Naša sestra Martina dar slobody využila na to, aby študovala, našla si prácu, priateľa, s týmto darom slobody túžila založiť si rodinu. Aj jej priateľ Janko mal vzácny dar slobody. Využíval ho na to, aby robil svoju zaujímavú prácu pre dobro. Aj my všetci máme slobodu, preto sme prišli, že sme prišli na toto miesto a boli s tými, čo trpia a niesli kríž. Sú niektorí, ktorí tento dar slobody využivajú na to, aby robili zlo, aby ubližovali, škodili, aby zabíjali. Aké môže byť to zlo, ktoré koná slobodný človek? Môže to byť zlo, ktoré je zosobnené alebo personifi kované. Niekedy sa v človeku nahromadí toho zla, že povieme to je zosobnené zlo, zosobnený satan. Kto dokáže zoči-voči zničiť nevinný mladý ľudský život - to je diabol. Ak poznáme aj inštitucionalizované zlo - to je zlo, ktoré konajú skupiny, inštitúcie, to je zlo, ktoré konajú zločinecké skupiny, organizované skupiny. V tejto chvíli to treba pripomenúť. Nech dobrý Pán Boh chráni našu krajinu, naše východné Slovensko, aby sme tu nemali takéto inštitucionalizované, organizované zlo.

Ale existuje ešte aj rozptýlené zlo, ktoré niekedy veľmi ťažko definovať, ktoré sa nachádza v ovzduší, atmosfére, ktoré vytvárajú ľudia tak, že tvoria prostredie, klímu, ktorá je prajná pre to, aby sa konalo ešte viac zla, aby sme tu mali inštitucionalizované zlo. Ak sú v našej spoločnosti ľudia, vodcovia, ktorí svojimi aktivitami, svojimi kontaktmi, svojimi priateľmi, činnosťou alebo dokonca svojou nečinnosťou vytvárali a vytvárajú takú atmosféru, že sa medzi nami môže rozmnožovať toto zlo, tak títo ľudia, vodcovia majú nepriamu zodpovednosť za to, že teraz zomreli dvaja mladí ľudia. A preto naše Slovensko nepotrebuje v týchto chvíľach vidieť stôl naložený s balíčkami bankoviek, to je ťažký cynizmus. Predsa to, čo sa stalo, sa udialo pre lásku k peniazom, my nepotrebujeme pozerať na stôl plný peňazí, toto, čo sa tu deje, je predsa o živote, hodnotách a nie o peniazoch. Slovensko v týchto chvíľach nepotrebuje pozerať na balíčky peňazí na stole, ale potrebuje vidieť charakterných ľudí, ktorí sú schopní a ochotní vziať aj priamu, aj nepriamu zodpovednosť za to, čo sa stalo. A ktorí dokážu s pokorou odísť zo scény. Toto je vodcovské, toto je otcovské, toto je chlapské a toto je kresťanské. Veď predsa Ježiš Kristus nedal na svoje plecia svoje viny, ale viny druhých. A ak sme kresťania, ak si hovoríme, že sme kresťanská krajina, tak máme mať vodcov, ktorí sú schopní brať na plecia aj viny druhých. Ale pýtam sa ešte, toto je jedna z otázok, ktorá sa mi vynára - máme sa teraz báť? Silou mojej viery vám chcem povedať slová evanjelia - nebojte sa. Nebojte sa, Boh je mocnejší ako všetko zlo na tomto svete a nie je to nejaká ľahká útecha. Matúš cituje Ježišove slová: Ježiš, nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu, i telo zahubiť v pekle. Chcem vyzvať všetkých vás, a predovšetkým mladých ľudí, nebojte sa, v tomto svete, ktorý z lásky k peniazom dokáže zabíjať, obráťme svoju pozornosť na hodnoty, nie na peniaze, na lásku, na priateľstvo, na vieru a spravodlivosť, charakter. Nebojme sa, možno je to ľudsky nedokonalá odpoveď, ale je to správna odpoveď. A sme tu, aby sme boli s tými, ktorí trpia, aby sme spolu s tými, ktorí najviac trpia, dvíhali kríž, objímali kríž.



Marek Forgáč, pomocný košický biskup