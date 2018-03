Masové protesty za vyšetrenie popravy: Za potrestanie vraha pochodovali tisíce ľudí

Desaťtisíce ľudí po celom Slovensku a svete sa zhromaždili pre jedinú vec - aby si uctili pamiatku zavraždeného novinára Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej († 27).

Pochody, ktorými apelujú na vyšetrenie brutálnej popravy, organizovalo viacero študentov, ktorí tvrdia, že nechcú návrat deväťdesiatych rokov na Slovensko.

Jedným z organizátorov pochodu bol aj študent Adam Bajo. Cieľom vraj nie je odvolávanie vlády, ale vytvorenie verejného tlaku na spravodlivé vyšetrovanie. S Kuciakom sa párkrát stretli. „Bol len o čosi starší ako ja a tiež sa venoval boju proti korupcii. Všímal som si ho cez jeho prácu, ktorú som si vážil. Nadnesene môžeme povedať, že vzali život človeku, ktorý by možno raz vyhral Pulitzerovu cenu,“ tvrdí Bajo. „Ideálnym scenárom je, aby sa v prípadoch angažovali medzinárodné orgány činné v trestnom konaní,“ dodáva.

Na najväčšom pochode v Bratislave a rečnili niekoľkí novinári aj riaditeľ organizácie Reportéri bez hraníc Christoph Deloire. Ten sa dopoludnia stretol aj s Robertom Ficom a v reakcii po stretnutí pripomenul aj premiérov výrok o „špinavých protislovenských prostitútkach“. „Mali by ste vyjadriť ľútosť za urážky novinárov,“ dodal Deloire s tým, že by mal obhajovať ich prácu v súvislosti s odhaľovaním korupcie. Medzi účastníkmi bolo viacero politikov, nechýbal ani prezident Andrej Kiska, ktorý sa vrátil z lyžovačky v Rakúsku.

Hovoríme dosť!

Dominika Puzderová (30), Bratislava, dátová analytička

- Už je toho tak akurát dosť! Dva ľudské životy, mafia vo vláde, dosť. Udalosti posledných dní sú hraničné.

Položili svoj život

Martin Socha (57), Bratislava, nezamestnaný

- Blíži sa to doslova k anarchii. Chcem podporiť to, aby sa to vyšetrilo. Je hrozné, čo sa stalo, mladí ľudia za to položili svoj život.

Už chcem, aby to vyšetrili

Vlado Baracka (31), Bratislava, na materskej dovolenke

- Už chcem, aby sa táto vražda vyšetrila! Začali sa hýbať ľady a dúfam, že všetci, čo majú byť potrestaní, aj potrestaní budú.