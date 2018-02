Mrazivé počasie si vyžiadalo najvyššiu daň: Na podchladenie zomreli traja ľudia

Mrazivé teploty v posledných dňoch si vyžiadali najmenej tri obete.

Záchranári od nedele do utorka rána ošetrili 16 prípadov podchladenia, troch mužov sa im však nepodarilo zachrániť. "Išlo o mužov z Prešovského, Trnavského a Žilinského kraja," približuje hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OSZZS) SR Alena Krčová. "Do nemocníc bolo prevezených 13 pacientov - desať mužov a tri ženy," dodáva.

Záchranári radia, aby občania pri vážnom podchladení kontaktovali tiesňovú linku 155. Operátor im poradí, ako postupovať a v prípade potreby vyšle záchranárov. Krčová vysvetľuje, ako podchladenému človeku pomôcť: "Podchladenú osobu dáme do tepla, do miestnosti s bežnou izbovou teplotou a ak je to potrebné, vlhké šaty vymeníme za suché. Podávame sladený vlažný nápoj, nie horúci."

Podchladení ľudia by v žiadnom prípade nemali piť alkohol. Ten "rozširuje cievy a podchladenému tak uniknú z tela aj posledné zvyšky tepla a zhorší sa mu zdravotný stav," varuje Krčová.