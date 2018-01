Rodičom zomrela dcérka 23 dní po pôrode: Dievčatko zachránilo život mladej neveste

Rodičia prišli o malú dcérku, krátko na to museli urobiť to najťažšie rozhodnutie v ich životoch.

Briti Ami a Liam Duggleby prežili ten najväčší žiaľ. Iba 23 dní po pôrode im zomrela dcérka Minnie. Hneď na začiatku im lekári oznámili, že jej nezostáva veľa času. Zdrvený pár sa s drobčekom celé dni lúčil.

Rodičia sa napokon rozhodli, že Minnie bude darkyňou orgánov. Dievčatko tak zachránilo život mladej žene, ktorá sa vďaka jej obličkám dočkala vytúženej svadby. Ami a Liam boli pri tom. Smrť ich drobčeka priniesla nádej na život chorej vtedy 22-ročnej dievčine.

Carrie Bolland (26) mala problémy s obličkami, keď ju priateľ požiadal o ruku, bola už vo veľmi zlom stave a prestávala dúfať v to, že bude niekedy môcť v bielych šatách prejsť svadobnou uličkou. Záchrana však prišla ako blesk z jasného neba. Carrie oznámili, že sa pre ňu našiel darca. Mladej žene tak voperovali obličky od malej Minnie. Šťastná Britka dostala druhú šancu a vydala sa za svoju lásku Bevana. Na svadbu snúbenci pozvali aj rodičov darkyne - Ami a Liama. "Stratiť niekoho len krátko po tom, ako sa narodí, musí byť veľmi bolestivé. Chcela som im napísať a povedať im, ako veľa pre mňa znamená ten cenný dar. Napísať ten list bolo pre mňa zložité, nevedela som, či sa budú so mnou vôbec chcieť rozprávať," vyznala sa so svojimi obavami Carrie. Rodičia sa jej však ozvali naspäť a bola prekvapená, že boli veľmi priateľskí, píše britský denník Daily Mirror. Prišli na svadbu, kde sa ich mŕtvej dcérke dostalo pocty.

"Ženích vo svojej reči poďakoval Minnie a bolo to pekné, že bola súčasťou ich veľkého dňa," povedala nadšená Ami, ktorá bola s manželom na svadbe dojatá. Ich dcérke sa poďakovala aj samotná nevesta. "Minnie mi umožnila vydať sa. Navždy budem na ňu spomínať," dodala.