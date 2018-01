Kiska v rozhovore pre český denník: Z konca federácie som bol smutný, ale dnes je dobre

Prezident SR Andrej Kiska bol veľmi smutný z predstavy, že sa Česko-Slovensko rozdelí, že naraz vzniknú colnice, že budeme musieť stáť v radoch na hraniciach medzi Českom a Slovenskom.

Ako však ďalej uviedol v rozhovore pre český denník Mladá fronta DNES, už vtedy bol presvedčený, že sa v nejakom priestore zase spojíme. Pripomenul, že naozaj sme zase spoločne v jednom celku, i keď aj s ďalšími krajinami. Každá krajina tam došla svojou cestou, každý z našich štátov ukázal, že samostatne dokáže rásť a môže sa mu dobre dariť, uviedol.

Obaja aktéri rozdelenia federácie, Václav Klaus i Vladimír Mečiar, podľa Kisku vedeli, že referendom by rozdelenie neprešlo. "Ťažko sa dnes vracať o 25 rokov naspäť, ale ten svoj smútok z rozdelenia si pamätám. Taktiež si však pamätám, ako sa vtedy Praha sťažovala na Slovensko, že nemôže rásť, a Slovensko na Prahu, že je zbytočne brzdené. Dnes stojíme vedľa seba ako suverénne, moderné, prosperujúce štáty s vysokou kvalitou života. Za ten dnešný stav som veľmi rád," povedal slovenský prezident.

Poukázal na to, že v ČR študuje približne 25 000 slovenských študentov. "Aj my máme na Slovensku veľmi kvalitné vysoké školy, ale tie si na rozdiel od tých českých nedokážu urobiť kvalitný marketing. Zástupcovia českých univerzít jazdia na slovenské stredné školy a presvedčujú tunajších študentov, aby šli študovať k nim," konštatoval. Ako prezident nevidí žiadny problém v tom, že Slováci v tak veľkom množstve študujú v ČR. "Ja skôr vyzývam mladých ľudí, aby žili nejaký čas v zahraničí, aby tam pokojne študovali, ale aby sa nezabudli vrátiť," uviedol.

Na otázku, či si vie predstaviť, že by sa vzhľadom na ekonomické pokroky SR začali Česi vo veľkom sťahovať na Slovensko, odpovedal kladne. "Nejde o to, či to budú Česi, môžu to byť Nemci, Íri. Úžasný projekt Európskej únie nám práve toto umožňuje, tam, kde sa cítite dobre a šťastne, tam žijete. Viem si to nielen predstaviť, ale bol by som aj veľmi rád, keby sa do našej krajiny chcelo sťahovať viac ľudí. Pretože by to bol signál, že sa našej krajine dobre darí. Bohužiaľ, realita je taká, že tak vy v Česku, tak my na Slovensku máme dnes nedostatok pracovných síl," uviedol.

Andrej Kiska v rozhovore tiež povedal, že pri nástupe do prezidentského úradu sa najviac obával konfliktu na Ukrajine a vojny s Ruskom. Keď sa tento konflikt podľa jeho slov zmrazil, nerozširoval sa, tak ako ďalšie nebezpečenstvo vnímal nárast extrémizmu a neonacizmu na Slovensku. "Ak si totiž spoločnosť nevšimne, aké zlo rastie, ak ho bude tolerovať, má to zlo tendenciu sa ľahko šíriť," poznamenal.

K ruskej anexii Krymu uviedol, že ide o zásadne porušenie medzinárodného práva, ktoré nikdy nesmie byť prijaté. "Preto som veľmi rád, že sankcie voči Rusku sú, môžeme diskutovať o ich účinnosti, ale sú. Je to jasný signál moderného sveta, že také správanie nie je v dnešnej dobe prijateľné," povedal.

Slovenský prezident sa vyjadril aj k rozdeľovaniu migrantov podľa povinných únijných kvót. "Kvóty nie sú dobré riešenie. Som ale presvedčený, že každá vyspelá krajina, medzi ktoré rátam aj Slovensko, by mala nájsť spôsob, ako utečencom, ktorí utekajú pred vojnou, pred smrťou, pred násilím, pomôcť," uviedol Kiska v rozhovore, ktorý v pondelok zverejnil spravodajský server iDNES.cz.