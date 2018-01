Čerstvá matka uverejnila fotku po pôrode: Odvážny záber šokuje nejedného rodiča!

Pre Marissu Heckel z Ohia bol klasický pôrod prvého dieťaťa v nemocnici traumatickým zážitkom.

Rozhodla sa, že ten druhý bude lepší, preto zvolila pôrod bez asistencie. Svojho druhého syna privítala na svet sama. „Chcem, aby tehotné ženy rodili svoje deti tak, ako chcú. Či už pôjde o pôrod do vody v pôrodnom centre, doma s pôrodnou asistentkou, bez asistencie, alebo v nemocnici. Ženy musia bojovať za to, čo chcú, a nedovoliť nikomu, aby zmenil ich názor. Všetky pôrody sú krásne,“ napísala odvážna matka.

Svojho syna porodila doma v kúpeľni. Došlo k tomu 36 hodín po prvých kontrakciách a trvalo to rovnako dlho, ako keď rodila prvýkrát, informuje Huffington Post. „Keď sa objavili kontrakcie, bol pri mne manžel a držal ma za ruku. Bolo to skutočne romantické, hoci som skoro kričala," hovorí Marissa. „Nikdy som sa necítila taká silná. Naše telá sú skutočne úžasné!"

Po asistencii s pôrodom urobil jej manžel fotku, ktorú uverejnila na internete, aby povzbudila všetky matky s pochybnosťami o tom, ako chcú priviesť na svet svoje deti.