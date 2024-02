Jennifer Lopez sa zrútila pred zrakmi divákov: Uplakaná a strapatá! Takto ste ju ešte nevideli

Odhodila všetok strach a povedala to, čo má na srdci! Svetoznáma speváčka Jennifer Lopez nakrútila nový dokument, v ktorom odhalila informácie zo svojho života.

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Ako píše The Sun, obľúbená 54-ročná speváčka Jennifer Lopez 27. februára odpremiérovala svoj nový dokument s názvom "The Greatest Love Story Never Told" (Najväčší príbeh lásky). Rozhodla sa ísť s kožou na trh. V dokumente vyznala lásku svojmu manželovi Benovi a v emotívnej spovedi si pred kamerami vyliala srdce. Nenalíčená JLo sa dostala do situácie, v ktorej ju máloktorý fanúšik videl.

Zostrih z dokumentu a uplakanú Jennifer Lopez si môžete pozrieť vo videu nižšie.

"To, čo povedal, čo vo mne videl a čo ma presvedčil o sebe samej, pochádza len z lásky. Pretože nikto iný by ma nedokázal presvedčiť, aby som to o sebe videla. Je to veľmi dojímavé. Pretože som si o sebe veľa nemyslela, a tak si svet o mne veľa nemyslel," povedala o svojom manželovi Benovi.

Superhviezda ďalej vysvetlila, ako bol Ben múzou pre jej nezávisle produkovaný album "This Is Me... Then", a že jej štáb počas tohto procesu čítal Benove milostné listy.

Viac sa dočítate na nasledujúcej strane.