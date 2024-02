Recept na dlhovekosť odhalený: 4 potraviny a 11 tipov od najdlhšie žijúcich ľudí! Posledný bod vás prekvapí

Video

Modré zóny je päť regiónov na celom svete, kde sa ľudia pravidelne dožívajú vysokého veku 100 rokov. Možno si myslíte, že je to genetikou, no odborníci sa dlhovekosť by s vami nesúhlasili. Podľa nich v dlhom živote zohráva veľkú úlohu aj strava.