Kollár si mal robiť zálusk aj na Hanychovú: Mohla z nej byť ďalšia mamička? Ohromil ju luxusným darom!

Agáta Hanychová si servítku pred ústa nedáva a nebojí sa hovoriť a vzťahoch, ktorými si prešla. Najnovšie vyšlo najavo to, že dcére herečky Veroniky Žilkovej mal dvoriť aj Boris Kollár! Mohla mu porodiť ďalšie dieťa?

Agáta Hanychová má za sebou skutočne turbulentné obdobie. Rozchod s mediálnym magnátom Jaromírom Soukupom sprevádzali súdne ťahanice o dcéru Rozárku a expartneri si nič nedarovali.

Modelka a herečka však v podcaste Agáta a Vincent: Taky názor pre super.cz vyrukovala so správou, že si na ňu mal brúsiť zuby aj iný známy pracháč!

Agáta prehovorila aj o tom, aký najdrahší darček dostala na Vianoce. Záujem o ňu totiž kedysi mal mať aj miliardár Boris Kollár. Bratovi Vincentovi Navrátilovi prezradila, že jej jeden zo zakladateľov strany Sme rodina daroval Mercedes a dokonca s ňou chcel mať dieťa!

Keďže má Agáta tri deti s rôznymi partnermi, neodpustila si poznámku k jej podobnosti s Borisom, ktorý je známym multioteckom. "On potrebuje dieťa. On má úchylku na to, že má dieťa každé s inou, vlastne máme s Borisom asi rovnakú hru," dodala Hanychová pobavene.