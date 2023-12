Štátne úrady pred Vianocami rozdávali peniaze zamestnancom: Kto nadelil najväčšie odmeny?!

Niektorí mali Vianoce štedrejšie, iní menej. Už pravidelne sa na konci roka rozdávajú odmeny aj v štátnych úradoch. Nový Čas sa pýtal jednotlivých rezortov, koľko nadelili svojim zamestnancom navyše oproti bežným platom. Takmer všade to boli stovky eur, ktoré mohli využiť na darčeky. Na otázky neodpovedali rezorty obrany a financií, ale ani Národná rada SR.

Fotogaléria 14 fotiek v galérii

Najviac 1 500 €, priemerne 500 €

Robert Fico, premiér, Úrad vlády SR

Úrad vlády tvrdí, že vzhľadom na zložitú finančnú situáciu a napätý štátny rozpočet nepriznával 13. platy. „Ale urobil maximum, aby ľuďom kompenzoval historické zdražovanie v poslednom roku. Vzhľadom na fakt, že v ostatnom čase boli poskytované neúmerné odmeny vybraným zamestnancom Úradu vlády SR, bolo prijaté rozhodnutie, na základe ktorého boli udelené koncoročné odmeny tým zamestnancom, na ktorých sa v posledných troch rokoch na Úrade vlády SR zabúdalo. Najvyššia udelená odmena bola v sume 1 500 € za mesiac november vyplatená na začiatku decembra 2023,“ uviedli z tlačového. Na odmeny pre viac ako 800 zamestnancov Úrad vlády SR použil takmer 400 000 € zo štátneho rozpočtu SR, priemerne teda 500 €.

Pri odchode do dôchodku 3 415 €

Zuzana Čaputová, prezidentka SR

Kancelária hlavy štátu dávala odmeny 20 zamestnancom. Najviac dostal človek pri odchode do predčasného dôchodku vo výške 3 415 €, čo mohlo byť podľa zákona maximálne trojnásobok platu. „Celkovo boli priznané odmeny vo výške 16 353,69 €, z toho za kvalitné plnenie úloh 12 938,69 € a pri odchode do predčasného dôchodku 3 415 € na základe zákona o štátnej službe,“ napísal hovorca Martin Strižinec. Počas roka vyplácali aj jednorazovú odmenu za „vynikajúce výsledky“, v apríli to bolo celkovo 10 440 € pre 62 zamestnancov, v priemere teda 168 €. Najviac jeden plat navyše dostali šiesti ľudia, ktorí dosiahli 50 a 60 rokov. Priemerne 425 € ešte dostali niektorí za splnenie významnej služobnej úlohy a ďalší zase dostali 544 € za kvalitné plnenie služobných úloh.

Počas roka získali 2 772 €

Martina Šimkovičová, ministerstvo kultúry

V decembri pristálo na účte ľuďom z ministerstva navyše celkovo 192 750 €. Rovnako, ako inde to bolo za kvalitné plnenie služobných úloh. „Z vyplatenia koncoročných odmien boli vylúčení zamestnanci v skúšobnej dobe. Ministerstvo kultúry SR neuplatňuje vyplácanie 13. a 14. platu vo forme odmeny pri príležitosti obdobia letných dovoleniek a pri príležitosti vianočných sviatkov,“ povedal hovorca Pavol Čorba. Za január až november 2023, teda počas pôsobenia troch rôznych ministrov, dostalo 240 zamestnancov 665 410 €.