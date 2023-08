Čo môže politickým stranám zlomiť krk: Ako kauzy zamiešajú voľby?!

Je to ako na hojdačke. Takmer každý týždeň vychádzajú volebné prieskumy, v ktorých voliči vyjadrujú podporu svojim obľúbeným politickým subjektom. Popritom sa však vynárajú nové korupčné škandály a kauzy, v ktorých sú obviňované najvyššie špičky bezpečnostných zložiek a aj to môže podľa odborníkov zamiešať preferencie.

Smer-SD - Môžu byť martýrmi (20%, zdroj - Focus)

Politológ Radoslav Štefančík si myslí, že korupčné škandály im môžu nahnať ďalších voličov. „Môžu zo seba robiť martýrov, ale nemyslím si, že im výraznejšie stúpnu preferencie. Podozrenia z korupcie nebude pre voličov tejto strany dôvodom, aby ju nevolili. Oni sympatizujú s Robertom Ficom a to, či je niekto namočený do nejakej kauzy, nie je pre tohto voliča smerodajné,“ hovorí. Politológ Jozef Lenč dodáva, že Smer zaznamenáva rast preferencií napriek škandálom v minulosti. „Je tu veľké sklamanie občanov z ostatných troch rokov a je tu nedôvera verejnosti, ako sa postupuje pri vyšetrovaní niektorých káuz, ktoré sa týkajú tejto strany. Ich kampaň je postavená na odhodlaní, ktoré iným stranám chýba,“ dodal.

PS - Efekt hlavného súpera (15 %)

Lenč si myslí, že ľudia, ktorí sú sklamaní z vládnucich strán, dúfajú v zmenu. „Hoci sa Fico snaží nahovoriť, že PS je za obvinením bezpečnostných špičiek s prezidentkou, tak im to neubližuje. Možno to prirovnať k efektu snehovej gule. Volič stredopravých strán si povedal, že nechce, aby Fico vyhral, a preto to hodia im, aj keď veľmi nepoznajú ľudí v nej,“ tvrdí Štefančík. PS však bude v septembri pod paľbou.

Hlas- SD - Cit na témy (14,2 %)

Strane Petra Pellegriniho chýba podľa expertov cit pre témy. „Stráca bývalých voličov Smeru, ktorým sa nepáči, že Hlas spájajú s vládnymi stranami alebo s PS. Niektorým, ktorí v Hlase videli modernú sociálnu demokraciu, prekáža, že sa v niektorých veciach chce podobať na Smer. Nech urobia čokoľvek, vždy stratia voliča,“ objasňuje Štefančík.