Tieto krajiny EÚ chcú dať stopku dovozu ukrajinskéhu obilia: Pridáva sa aj Slovensko?

Päť štátov Európskej únie vrátane Slovenska sa dohodlo, že budú spoločne presadzovať predĺženie zákazu dovozu ukrajinského obilia až do konca tohto roka.

Informoval o tom v piatok poľský minister poľnohospodárstva Robert Telus po videorozhovore so svojimi rezortnými kolegami z Rumunska, Maďarska, Bulharska a Slovenska, informuje agentúra AFP. Spoločne "podporujeme predĺženie zákazu dovozu (obilia) do našich krajín do konca tohto roka," potvrdil Telus.

Viaceré stredoeurópske, respektíve východoeurópske členské krajiny EÚ - Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko - so súhlasom Únie uzatvorili do polovice septembra svoj trh pre ukrajinskú pšenicu, kukuricu a slnečnicu v záujme ochrany vlastného poľnohospodárskeho sektora. S výnimkou Bulharska ide o štáty hraničiace s Ukrajinou.

Poľsko i Maďarsko už vopred avizovalo, že v prípade, ak Únia toto opatrenie nepredĺži aj po 15. septembri, Varšava i Budapešť budú po jeho vypršaní pokračovať v jeho uplatňovaní aj samostatne.

V Poľsku dovoz lacného ukrajinského obilia na jar viedol k poklesu cien a vyvolal protesty poľnohospodárov. Podľa poľských médií túto situáciu zapríčinila skutočnosť, že veľká časť ukrajinského obilia namiesto tranzitu do ďalších krajín zostávala v samotnom Poľsku.