Mama Cifrová po pôrode zažíva zlý sen: Namiesto radosti ďalšie trápenie!

Stále nie je úplne fit. Sú to už skoro 2 týž­dne, čo sa playmate Eve Cifrovej (40) narodila vytúžená dcérka Elaya. Tú si kráska doslova vymodlila, no zdravotné problémy začali budúcu mamičku prenasledovať už v priebehu tehotenstva.

Nanešťastie ju však neopustili ani po príchode malého anjelika na svet, a tak musela blondínka urgentne navštíviť v neskorých nočných hodinách jednu z bratislavských nemocníc.

Cifrová aj po pôrode prechádza ťažkým obdobím. Počas tehotenstva ju trápili zápal sedacieho nervu, únava, bolesti kĺbov a panvy a malátnosť. Dúfala však, že pôrod urobí za zdravotnými problémami hrubú čiaru, no nestalo sa tak. Znova skončila v nemocnici. „Išla som tam na vyšetrenie večer o 21.00. Od pôrodu, čo som doma, mám horúčky do 38 stupňov. Začína sa to poobede, niekedy troška neskôr večer a prepotím celú perinu, cítim sa úplne mizerne,“ uviedla Cifrová.

„Brali mi krv, robili sono, ale všetko je v poriadku, takže to mám buď z prsníkov, alebo hojacej sa rany, alebo dokonca z prehriatia organizmu,“ povedala. Na svoje problémy má však vlastné vysvetlenie. „Mám veľa mlieka, každú chvíľu dojčím. Uživila by som ďalšie dieťa, a to môžem mať aj z toho. Dnes som mala už od rána zimnicu, takže nech sa to čím skôr skončí, aj tá rana ma stále bolí, najmä pravá strana. Neviem dvíhať ťažké veci, lebo brucho ma nepustí. Mám naozaj pocit, že sa pomalšie hojím,“ dodala na záver.