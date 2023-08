Nízlová prekvapuje: Zmierenie s Lobotkovou frajerkou! Ako to prebiehalo a čo na to malá Linda?

Futbalistove ženy pokope a zakopaná vojnová sekera! Speváčka Daniela Nízlová (37) je matkou dcérky Lindy (3), ktorú má s futbalistom Stanom Lobotkom (28). Napriek dramatickému rozchodu a nezhodám, pri ktorých padali z každej strany drsné slová a prišlo aj na vyhodenie z bytu, však dnes už obaja odložili zbrane bokom.

Ako sa totiž zdá, kvôli spoločnému potomkovi fungujú na kamarátskej úrovni a podľa našich informácií sa spolu stretávajú nielen na Slovensku, ale aj v Taliansku, kde Stano pôsobí. Okrem rodičov a ich malej Lindy sa však do kruhu blízkych zaradila aj Lobotkova nová priateľka Kristína (29), s ktorou ho Nový Čas nasnímal koncom minulého roka a odhalil tak ich vzťah. Lobotka sa k nej však oficiálne nikdy nepriznal.

Nízlová je momentálne znova slobodná a celý jej svet tvorí najmä dcérka Linda, ktorú má s Lobotkom. S tým sa dnes aj napriek dramatickému rozchodu pred takmer dvoma rokmi udobrila a rodičia rozkošnej princeznej fungujú v priateľskom vzťahu. Pri nedávnom rozhovore sa nám dokonca speváčka zverila, ako Linda s otcom komunikuje a ako často sú v kontakte.

„Stanovi sa teraz začína sezóna, ale fungujeme klasicky - videohovory, správy, videá, fotky a sem-tam, keď je Stanislav na Slovensku, tak sa pravidelne vídame alebo my zase odletíme do Neapola,“ povedala Novému Času Nízlová, ktorá v Neapole aj počas ich vzťahu žila. Ako sa nám podarilo zistiť, s dcérkou bola za futbalistom aj pred pár mesiacmi, keď v marci absolvovali cestu do Talianska. Následne bol Lobotka na Slovensku a ako inak, trávil čas aj s novou známosťou, bývalou účastníčkou Miss Universe Kristínou Šulovou.