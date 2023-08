Hromadný útok na celebrity! Známe tváre nášho šoubiznisu penia: Nedajte sa okradnúť

Internetom sa šíria reklamy, ktorými chcú podvodníci balamutiť a okrádať ľudí. Pre svoje nekalé praktiky si dokonca vyberajú známe tváre, ktoré majú k ich príspevkom, vďaka svojej popularite, prilákať čo najviac ľudí s vidinou vysokého zárobku.

Klamlivé reklamy s tvárami celebrít zarábajú stovky až tisícky eur na ľuďoch, ktorí tomu uveria. Ide o tabletky na chudnutie, rôzne lieky či obchodovanie s kryptomenami. Samotné známe tváre sa dokážu len ťažko brániť. Hercovi Milanovi Ondríkovi (43) dokonca ukradli účet.

Ján Koleník (43), herec

- Dávajte si pozor na podvodné stránky, ktoré zneužívajú známe osoby na propagáciu kryptomeny, investovania, liekov, zázračných tabletiek na chudnutie. Ani ja nikdy do niečoho takého nejdem. Buďte opatrní a stokrát všetko overujte. Ak na vás vyskočil článok, v ktorom ponúkam investovanie pomocou appky a kryptomeny, je to podvod. Neklikajte a neposielajte nikam peniaze. Nedajte sa nachytať.

Martin Nikodým (52), herec a moderátor

- Priatelia, chcem vás upozorniť na podvod. Ak by ste na internete narazili na článok: Slovenská banka žaluje Martina Nikodýma za jeho výroky v priamom prenose a v článku sa dozviete, ako som zarobil príšerné milióny na kryptomene, ale nechcem sa s vami podeliť o tú radu, ako môžete zarobiť aj vy... A dolu nasleduje pomerne zaujímavý návod, ako to môžete zarobiť. Nevkladajte do toho žiadne peniaze, neangažujte sa do toho nijakým spôsobom. Prídete o peniaze, je to podvod. Je to úplná hlúposť. Nikam neposielajte peniaze!

Marcela Laiferová (78), speváčka

- Volal mi známy, že sa dočítal, že propagujem jednu konkrétnu liečbu, a jeden prípravok. O ničom som nevedela. Stalo sa to mnohým známym ľuďom. Známy sa pýtal, či je to dobrý prípravok. Ja ten prípravok nepoznám, to niekto zneužíva naše mená. Ľudia si tak kupujú drahé veci a vôbec nemáme s tým prípravkom nič spoločné, či už je to nejaká masť na kolená alebo na čo. Aj chudobní ľudia si to kupujú s dobrou vierou a bohvie, čo to je.