V zoologickej záhrade sa narodilo nezvyčajné mláďa: Toto ste ešte nevideli! K akému druhu patrí?

Prvá na svete! V zoologickej záhrade The Brights Zoo v americkom štáte Tennessee sa narodilo mláďa žirafy sieťovanej. Prívlastok bežne vyjadruje fľakaté sfarbenie zvierat, no v tomto prípade to akosi nesedí!

Hnedé sfarbenie mláďatka je veľmi jedinečné, pretože doterajšie žirafy bez fľakov sa rodili celkom biele. Experti veria, že ide pravdepodobne o jedinú takúto žirafu na svete a sami si nedokážu vysvetliť, čo zaujímavú farbu zapríčinilo. Otvoriť galériu Žirafu podobného sfarbenia doposiaľ nikto nevidel. Zdroj: northfoto Zoologická záhrada predstavila mláďa už aj verejnosti. Zviera zatiaľ nedostalo meno, pretože mu ho majú vybrať práve návštevníci. Zakladateľ zoo Tony Bright dúfa, že príťažlivosť novej žirafy prinúti ľudí venovať pozornosť nebezpečenstvu, v ktorom sa tieto zvieratá ocitajú. Vzácny prírastok v ZOO: Narodili sa mláďatá kriticky ohrozeného druhu! Pozrite, aké sú rozkošné „Populácie žijúce v divočine idú v tichosti do záhuby. Štyridsať percent voľne žijúcich žiráf sa stratilo len za posledné tri desaťročia,“ uviedol majiteľ. Podľa The Brights Zoo sa počet sieťovaných žiráf medzi rokmi 2008 a 2018 znížil z pôvodných 38 000 na polovicu. Žirafa sieťovaná Párnokopytník patriaci do rodu žirafa

Výskyt: Somálsko, Keňa, Etiópia

Výška: 6 m Dĺžka: 3 m

Hmotnosť: 1 500 kg

Potrava: lístie a tráva

Jej jazyk dosahuje dĺžku až 50 cm a má fialovú farbu.

Dokáže bežať až rýchlosťou 50 km/h.

Stupeň ohrozenia: zraniteľný