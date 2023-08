Prigožin († 62), ktorý sa vzbúril voči Putinovi: Dve teórie pádu lietadla! Čo počuli svedkovia?

Súkromné lietadlo, na ktorého palube bol podľa zoznamu pasažierov aj šéf žoldnierskej Wagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin, havarovalo v stredu večer v ruskej Tverskej oblasti severne od Moskvy. Informovala o tom agentúra TASS s odvolaním na úrady. Zomrelo všetkých sedem cestujúcich a traja členovia posádky, príčina pádu lietadla je predmetom vyšetrovania.

„Lietadlo Embraer letelo z moskovského letiska Šeremetievo do Petrohradu,“ uviedlo tlačové oddelenie ruského ministerstva pre mimoriadne záležitosti. „Na zozname cestujúcich bolo aj meno Jevgenij Prigožin,“ citovala TASS ruskú federálnu agentúru pre leteckú dopravu Rosaviacija.

