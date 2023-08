Šéf vagnerovcov († 62) je mŕtvy! Lietadlo, v ktorom sedel, sa v Rusku zrútilo k zemi

V utorok ešte zverejnil video, na ktorom tvrdil, že je v Afrike. Súkromné lietadlo, v ktorom bol podľa zoznamu cestujúcich aj šéf žoldnierskej skupiny Jevgenij Prigožin, sa v stredu večer zrútilo v ruskej Tverskej oblasti severne od Moskvy. Informovala o tom tlačová agentúra TASS s odvolaním sa na úrady. Všetkých sedem cestujúcich a traja členovia posádky zahynuli a príčina pádu lietadla sa vyšetruje. Podľa nepotvrdených mediálnych informácií patrilo lietadlo práve Prigožinovi, píše AP.

Či bol na palube lietadla aj Prigožin, nebolo bezprostredne po nehode známe. Federálna agentúra pre leteckú dopravu Rosaviácia však túto informáciu neskôr potvrdila. Informovala, že medzi cestujúcimi bol aj muž s menom a priezviskom Jevgenij Prigožin.

