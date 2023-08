V Bardejove štartujú obľúbené slávnosti: Budete pozerať, koľko na jarmoku vypijú pív!

Na túto udalosť sa všetci tešia celý rok. Vo štvrtok sa začína najstarší výročný jarmok na Slovensku. Remeselníci, stánkari aj predajcovia občerstvenia zaplavia nielen nádherné námestie v Bardejove, ktoré je zapísané aj v zozname UNESCO, ale i priľahlé ulice.

Prvý jarmok sa v Bardejove konal už pred 670 rokmi, keď uhorský kráľ Karol Róbert po prvýkrát udelil historickému mestu právo na usporiadanie výročného jarmoku.priblížil hovorca bardejovskej radnice Štefan Hij.

Podľa odhadov sa počas jarmoku vypije v každom stánku predávajúcom čapované pivo 10 000 čapovaných pív za štyri dni. Stánkov je 39, čiže na jarmoku sa odhadom vypije 390-tisíc pív. „Bardejov je jednoznačne najväčšie podujatie spomedzi tých, na ktorých sa zúčastňujeme a predá sa tu aj najviac pív,“ povedal predajca občerstvenia Ján Pastirčák (47).

Do mesta sa v čase jarmoku vracajú i ľudia, ktorých život odvial do zahraničia. „Žijeme s manželkou v Prahe a na jarmoku som nebol 15 rokov. Prišli sme pozrieť, či to bude mať rovnakú kvalitu, akú mal pred časom. A tiež, aby sme ho ukázali deťom,“ povedal bardejovský rodák Marián Dolhý (47).

V meste budú aj atrakcie od výmyslu sveta. Patrí medzi ne najmenší kolotoč s priemerom necelé tri metre. „Tešíme sa najmä na to, že sa povozíme,“ zhodli sa Lukáš (10) s Tobíkom (8). Neďaleko stavajú najväčšie ruské kolo na Slovensku, ktoré je desaťkrát väčšie.

Meria 33 metrov a budujú ho jeden a pol dňa za pomoci žeriava. „V Bardejove sme po prvýkrát. Veríme, že návštevníci sa radi povozia a užijú si nezvyčajnú vyhliadku. Jedna jazda trvá šesť minút a jedno kolo trvá dve minúty. Ruské koleso má 24 kabín pre šesť osôb,“ uzavrel jeho prevádzkovateľ Karel Dykovský (26).