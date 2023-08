Starostov syn Jakub († 16) sa utopil, keď sa učil plávať: Rodina prišla už o druhého syna

Bezstarostné chvíle s kamarátmi sa v okamihu zmenili na boj o život. Žiaľ, so smutným koncom. Obec Hvozdnica (okr. Bytča) sa zahalila do čierneho.

Tamojší starosta Martin Šimún prišiel tragicky o najmladšieho syna Jakuba († 16). Ten sa ešte v nedeľu išiel kúpať do vodnej nádrže Beňov. Napriek tomu, že mladík nebol dobrým plavcom, chcel svoje znalosti zdokonaliť, a tak išiel do vody s kamarátkami, ktoré boli stále s ním. V strede nádrže sa však začal topiť. Keď ho hasiči a potápači našli, pomoci mu už nebolo. Jeho rodičia a brat prežívajú nesmiernu bolesť. Tá je o to väčšia, že vlani stratili najstaršieho syna.

Chlapec, študent, kamarát a syn, ktorého mal každý nesmierne rád. Jakub spôsobil svojím odchodom všetkým neopísateľnú bolesť. „Jakub, bol si skvelý, vždy usmiaty a plný veľkých plánov. Nikdy si sa nevzdával,“ opísali nebohého chlapca mnohí kamaráti. Osudná nedeľa a nádrž Beňov im navždy zobrala skvelého spolužiaka a kamaráta. Ešte v nedeľu krátko pred osudným okamihom bol Jakub natešený.

„Šiel som sa previezť na bicykli s tým, že si v Beňove zaplávam. Cestou z Mikšovej do Beňova som obiehal trojicu mladých veselých ľudí. Dve dievčatá, v strede chlapec. Boli až nákazlivo veselí,“ opísal svedok. Tomu by ani vo sne nenapadlo, že o chvíľu dôjde k strašnému nešťastiu a chlapca, ktorého krátko predtým počul smiať sa, bude hľadať vo vodách Beňova...