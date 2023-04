Počas covidu im pomáhali málo! Štát bude musieť riešiť žaloby firiem: Uspejú? Takto to vidí advokát

Bude nás pandémia stáť ďalšie milióny eur? Niektoré firmy nepresvedčila stámiliónová pomoc vlády počas rokov vyčíňania koronavírusu a rozhodli sa žalovať štát. Pointou sporu je, že počas opatrení, ktoré kompetentní zavádzali, prišli o tržby aj zákazníkov a zdá sa, že sú pripravené vysúdiť mastné odškodné.

Podľa našich informácií ide o niekoľko desiatok spoločností. Nový Čas sa spojil s tromi z nich, ktoré vysvetľujú svoje kroky. COVID-19 zrazil na kolená predovšetkým menšie podniky. Niektoré skrachovali, iné prežili za cenu dlhov či veľkých strát.

V problémoch sa ocitli aj niektoré väčšie firmy, ktoré tvrdia, že kompenzácie od štátu neboli dostatočné. Jedným zo zasiahnutých podnikov je najväčší prevádzkovateľ lyžiarskych stredísk v krajine Tatry Mountain Resorts.

„Nemohli sme podnikať a navyše sme platili prenájmy za pozemky, mali sme straty pre neodobratú energiu a tak ďalej. Jediná pomoc, ktorej sme sa dočkali, bola v rámci programu z dielne EÚ v rámci podpory nášho segmentu, keď sme mohli dostať ako kompenzáciu vzniknutej situácie maximálne desať miliónov eur. Keď sme podali prvú prihlášku, vychádzalo nám to na pomoc vo výške 9,9 milióna eur. Štát však usúdil, že nie je dobré, aby nám dal desať miliónov, tak nám to skráti na päť. Potom povedal, že ani päť nie je dosť, dáme im milión,“ povedal pre Hospodárske noviny akcionár TMR Igor Rattaj s tým, že to bol dôvod, prečo sa rozhodli podať žalobu.

Sťažnosti firiem

V okolitých krajinách bola podľa niektorých podnikateľov finančná pomoc oveľa štedrejšia. S otázkou, koľko takýchto žalôb eviduje ministerstvo financií, dopravy aj hospodárstva sme sa obrátili aj na jednotlivé rezorty. Ministerstvo financií v súčasnosti hovorí, že nemajú na stole žiadnu žalobu. Na hospodárstve sťažnosti našli.

„Evidujeme spolu 8 podaní 2 firiem na preskúmanie oznámení o neposkytnutí dotácie na nájomné. Konania nie sú ukončené, preto ďalšie otázky považujeme v tejto chvíli za predčasné,“ povedala hovorkyňa Mária Pavlusík.