Doplnkové dôchodkové sporenie sa od mája mení: Kto vstúpi do II. piliera automaticky?

Zmeny v druhom dôchodkovom pilieri nás čakajú od mája, vtedy totiž začína platiť novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení. Mladí ľudia, ktorým vznikne celkom prvé dôchodkové poistenie v živote, sa budú môcť na starobnom dôchodkovom sporení, teda na jeho II. pilieri, zúčastniť automaticky.

Počas prvých 180 dní, teda do pol roka od vzniku dôchodkového poistenia, si budú môcť zvoliť dôchodkovú správcovskú spoločnosť sami. Ak tak neurobia, určí im ju Sociálna poisťovňa. V roku 2022 vstúpilo na trh práce takmer 45-tisíc prvopoistencov, ktorým vznikla povinnosť platiť odvody na dôchodkové poistenie.

Ak si teda mladý človek začína sporiť na dôchodok cez dôchodkové sporenie prvý raz v živote a nevyberie si DSS sám, Sociálna poisťovňa mu ju vyberie zo zoznamu piatich, ktoré sú k dispozícii. Do dvoch rokov je potom v takomto prípade možnosť z II. piliera vystúpiť. Automatický vstup do druhého piliera sa týka nielen mladých ľudí, ktorí práve končia štúdium a po 1. máji 2023 sa po prvý raz zamestnajú, ale tiež osôb do 40 rokov, ktoré predtým nemali povinnosť platiť odvody na dôchodkové poistenie a po 1. máji 2023 im vznikne.

Ide napríklad o SZČO, ktoré v minulosti nedosahovali príjem potrebný na vznik povinného dôchodkového poistenia, ich príjmy medzitým narástli a vznikla im tak povinnosť odvádzať peniaze na dôchodkové poistenia. Môže ísť tiež o ľudí, ktorí sa po návrate zo zahraničia po prvý raz zamestnajú na Slovensku a budú odvádzať na dôchodkové poistenie.