Prezidentské voľby v Česku sa skončili, komisie sčítavajú hlasy: Kto zatiaľ vedie?

Aktualizované

Volebné miestnosti v Česku sa zatvorili úderom 14.00 h a jednotlivé komisie začali so sčítaním hlasov. To, či sa budúcim českým prezidentom stane Petr Pavel alebo Andrej Babiš, by podľa Českého štatistického úradu (ČSÚ) malo byť známe popoludní.