Pripravujú sa na najhoršie? Pozrite, čo Rusi inštalujú na výškové budovy

Podľa neho to naznačuje, že Kremeľ sa pripravuje na možný, aj keď málo pravdepodobný útok na ruské hlavné mesto. Na fotografiách zverejnených na sociálnych sieťach vo štvrtok vidno, že na streche osemposchodovej budovy na nábreží rieky Moskva bol nainštalovaný raketový systém Pancir. Danú budovu využíva ministerstvo obrany, spresnil The Guardian.

The air defence system in Moscow 🇷🇺 is being strengthened.



According to local channels, a few kilometres from the Kremlin, a Pantsir-S1 SAM system has been installed on the roof of a building. pic.twitter.com/8jFuTMwJaA