Kriminológ Pavel Houdek o tom, čo sa mohlo odohrávať vo vrahovej mysli: Prečo usmrtil tých, ktorých mal mať najradšej?

Ako mohol tak chladnokrvne zabiť svojich blízkych? Po šokujúcej vražde štyroch ľudí v Michalovciach si mnohí kladú otázku, ako mohol niekto taký ohavný čin spáchať.

Vrah totiž chladnokrvne usmrtil nielen svoju ženu, ale aj dve maloleté deti, ktoré ho určite veľmi ľúbili. Podľa kriminológa a odborníka na sebaobranu Pavla Houdeka je to typické v prípadoch, keď má vrah finančné problémy a žena chce od neho odísť. Najvážnejším rizikovým faktorom je podľa neho predošlá skúsenosť s domácim násilím.

Femicida je jav, keď zavraždí ženu jej súčasný alebo bývalý partner. Podľa kriminológa Pavla Houdeka sa to stáva najmä v okamihu, keď chce žena od svojho partnera odísť. „Množstvo informácií, ktoré teraz máme, je zatiaľ dosť limitujúce. Avšak vražda v Michalovciach by teoreticky mohla mať presne tento motív,“ myslí si Houdek.

Nebýva však podľa neho úplne pravidlom, že vrah v takomto prípade zabije aj deti. „Spravidla sa to stáva v prípadoch, keď deti nie sú pokrvne spojené s vrahom, ale sú napríklad z predošlého manželstva. Výnimočne sa však stáva, že to môžu byť aj vlastné deti. Deje sa to vtedy, keď sa páchateľ dostane do slepej uličky, keď už nevidí iné východisko. To môže súvisieť s finančnými problémami, exekúciami, so žiarlivosťou a podobne,“ vysvetľuje kriminológ.